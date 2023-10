"Banda rudego!". Ludzie osłupieli po pierwszym zdaniu Morawieckiego

Wszyscy na jednego, banda rudego – w taki sposób Mateusz Morawiecki rozpoczął debatę w TVP. A pytanie dotyczyło migracji. Taka była odpowiedź na wcześniejsze wystąpienie Donalda Tuska, który wbił szpilę TVP oraz Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Mateusz Morawiecki sugerował, że Tusk ma... obiecane stanowisko. – Sami widzieliście – wszyscy na jednego, banda rudego, jak to się mówi. Zaczęło się od krytyki, co tak naprawdę jest wyssaną z palca aferą, a fakty są takie, że to właśnie ja na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciw nielegalnej imigracji. I tam na razie dowiedziałem się również, że Donald Tusk ma obiecane stanowisko. Za co? Za to, że gdyby doszedł do władzy, będzie przyjmował nielegalnych imigrantów – rozpoczął dość kuriozalnie Mateusz Morawiecki odpowiedź na pytanie o migrację, czy ma o niej decydować Unia Europejska czy państwa członkowskie. – Partia Tuska w UE już przyjmuje pakt migracyjny, prze z tym paktem do przodu. Niestety jest to bardzo groźne, my dlatego zaproponowaliśmy referendum, a Tusk groził karami Polsce w 2017 roku. Dlatego chcę powiedzieć że my obronimy Polaków przed gwałtami, podpalonymi autami, jak w Paryżu i Sztokholmie. PiS jest gwarancją bezpieczeństwa – stwierdził premier Mateusz Morawiecki w debacie – przekonywał Morawiecki.

Tusk wbił szpilę w Kaczyńskiego i TVP

Wcześniej odpowiadał Donald Tusk. Ale nie zdążył. Na początku postanowił wymownie się przedstawić, wbijając szpilę TVP i Kaczyńskiemu, który nie pojawił się w debacie, bo wybrał wiec PiS w Przysusze. Tusk po wystąpieniu Morawieckiego jeszcze raz mu odpowiedział, nazywając premiera "Pinokiem" i przypominając, że sam był kiedyś za podwyższeniem wieku emerytalnego.

Debata w TVP. Gdzie i kiedy ją oglądać?

Debatę można oglądać w TVP 1, TVP Info oraz TVP Polonia. W internecie można ją też zobaczyć na takich platformach jak WP Pilot czy polonia.tvp.pl. Należy zwrócić uwagę, że wcześniej mówiono o godzinie 21:00, ale stacja zmieniła w ostatniej chwili swoją ramówkę.

W debacie biorą udział przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości (Mateusz Morawiecki), Koalicji Obywatelskiej (Donald Tusk), Lewicy (Joanna Scheuring-Wielgus), Trzeciej Drogi (Szymon Hołownia), Konfederacji (Krzysztof Bosak) i KW Bezpartyjnych Samorządowców (Krzysztof Maj).