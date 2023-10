Jest długoterminowa prognoza pogody! Jeden z miesięcy będzie wyraźnie cieplejszy

Jaka pogoda czeka nas w nadchodzących miesiącach? Odpowiedź na to pytanie starają się znaleźć synoptycy z IMGW w swoich eksperymentalnych prognozach długoterminowych. Właśnie opublikowali kolejną – z której wynika, że w nadchodzącym czasie czeka nas co najmniej jeden miesiąc cieplejszy niż zazwyczaj.

Długoterminowa prognoza pogody na najbliższy kwartał Fot. Arkadiusz Ziolek/East News

Opracowywane przez ekspertów z IMGW prognozy mają charakter orientacyjny i dotyczą dwóch aspektów: średniej temperatury całego miesiąca oraz prognozowanej sumy opadów atmosferycznych w tym okresie. Opublikowana właśnie długoterminowa prognoza pogody na najbliższy kwartał pozwala jednak ocenić, czego możemy oczekiwać m.in. na święta Bożego Narodzenia.

Listopad 2023 – prognoza IMGW

W następnym miesiącu zarówno średnia temperatura, jak i miesięczna suma opadów dla całej polski będzie najprawdopodobniej zawierać się w normie wieloletniej z lat 1991-2020. Oznacza to, że listopad nie powinien raczej odbiegać pogodowo od tego, do czego zdążyliśmy się w ostatnich latach przyzwyczaić.

Grudzień 2023 – prognoza IMGW

Temperatura w grudniu nie powinna odbiegać od wspomnianej normy wieloletniej. Równocześnie jednak miesięczna suma opadów atmosferycznych w całym kraju będzie raczej kształtować się powyżej normy wieloletniej.

Oznacza to, że w grudniu suma opadów będzie prawdopodobnie większa od co najmniej 20 obserwowanych tych samych miesięcy w latach 1991-2020. Warto jednak zaznaczyć, że kwestia tego, czy będziemy mieć białe Święta, wciąż pozostaje otwarta – prognozy długoterminowe nie określają, z jakim typem opadu będziemy mieć do czynienia (śniegiem lub deszczem).

Styczeń 2024 – prognoza IMGW

Znacznie cieplejszy będzie natomiast styczeń 2024 roku. Jak informuje IMGW, na początku przyszłego roku zarówno średnia miesięczna temperatura powietrza jak i miesięczna suma opadów atmosferycznych najprawdopodobniej będzie się kształtować powyżej normy wieloletniej z lat 1991-2020.

Luty 2024 – prognoza IMGW

Z kolei w lutym temperatura nie powinna odbiegać od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w tym konkretnym miesiącu. Jednak miesięczna suma opadów atmosferycznych dla całego kraju będzie w tym przypadku wyższa niż norma wieloletnia.