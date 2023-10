Rekord ciepła w Polsce. Na południu pobito wynik, jakiego nie było od 1966 roku

Około godziny 13:00 w Legnicy padł rekord ciepła. Tam mieszkańcy zobaczyli prawie 30 stopni Celsjusza na termometrach. Chociaż mamy środek jesieni, to temperatura nadal przypomina tę letnią.

Około godziny 13:00 w Legnicy padł rekord ciepła. Fot. wxcharts.com

We wtorek tj. 3 października Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał, że rekord temperatury z 1966 roku został pobity. Wtedy to temperatura tego dnia wynosiła 28,9 stopni. Dziś to 29,2 stopnie w Legnicy.

Prognoza pogody na październik

Polska znalazła się pod wpływem wyżu, który napłynął do nas znad Europy. Jednak ten już słabnie. Mieszkańcy północnej Polski mogą już doświadczyć niżu, który płynie do nas znad krajów Skandynawskich. Do naszego kraju płynie ciepłe powietrze polarno morskie.

Synoptycy prognozują, że na południu kraju pojawi się niewielkie i umiarkowane zachmurzenie. Z kolei na Pomorzu przewidywane są opady deszczu. Temperatura będzie się wahać od 23 do 27 stopni Celsjusza. Silny, południowo zachodni wiatr w porywach do 75 km/h odczują mieszkańcy rejonu Karpat. W górach wysokich nawet do 80 km/h.

W centralnej Polsce będzie ok. 25 stopni Celsjusza. Pojawi się niewielkie zachmurzenie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.