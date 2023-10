Wojewódzki stanie na ślubnym kobiercu z Markowską? Z ust showmana padła deklaracja

Jak do tej pory o trwającej już grubo ponad rok relacji Kuby Wojewódzkiego i Anny Markowskiej nie było wiadomo zbyt wiele. Showman nigdy nie był wylewny, jeśli chodzi o mówienie o swoim życiu związkowym. Raz na jakiś czas wraz z modelką wstawiają wspólne zdjęcia. Swego czasu było głośno o tym, że dziennikarz miał oświadczyć się ukochanej. Planują ślub? O to gwiazdor TVN został zapytany przez... Monikę Olejnik. Oto co powiedział.

Kuba Wojewódzki jest gotowy na ślub z Markowską? Padła jasna deklaracja

W ostatnim odcinku programu Kuby Wojewódzkiego, wyemitowanym 10 października, gośćmi byli Kasia i Jacek Sienkiewiczowie, czyli duet Kwiat Jabłoni oraz charyzmatyczna dziennikarka TVN24, Monika Olejnik.

Showman i gospodyni "Kropka nad i" na antenie TVN rozmawiali o nadchodzących wyborach parlamentarnych, ale nie tylko.

W pewnym momencie Wojewódzki subtelnie wspomniał o swoim związku z modelką, Anną Markowską wyraźnie sygnalizując swoje intencje względem swojej wybranki. W trakcie rozmowy z Moniką Olejnik, temat dyskusji nieoczekiwanie skierował się ku sprawom małżeńskim.

– Coś się zmienia, mężczyźni coraz częściej chodzą na urlop tacierzyński. Ty też byś na taki poszedł? – zapytała gwiazda TVN24.

– Ja bym poszedł na "dziadkowe" – odpowiedział w żartobliwym tonie 60-letni dziennikarz. – Znasz moje plany rodzinne, ale tego wolałbym nie poruszać – dodał.

– Ale dlaczego, skoro znasz moje sprawy intymne – odbiła piłeczkę Olejnik, po czym spytała prosto z mostu: "Kiedy się ożenisz, Kubo?".

Co ciekawe, Wojewódzki wcale nie zaczął uciekać od pytania. Król TVN wyznał bez ogródek, że jest gotów na ustatkowanie się, ale tylko pod warunkiem, że jego ukochana również tego pragnie.

Zadeklarował jasno: "Skoro już pytasz, to ostatnio w moim życiu nastąpił takim przełom, że pomyślałem sobie: Jeżeli moja partnerka będzie chciała, to się z nią ożenię. Mało tego, i to z nią!".

Związek Wojewódzkiego i Markowskiej

Przypomnijmy, że w październiku 2022 roku popularny dziennikarz TVN oraz była uczestniczka "Top Model" pojawili się na premierze "Bliżej" w Teatrze 6. Piętro. Ich wspólne zdjęcia błyskawicznie stały się hitem w internecie. Cały czas trzymali się za ręce, przyciągając uwagę wielu gości i fotoreporterów. Fotografie Anny Markowskiej i Kuby Wojewódzkiego pojawiły się na wielu stronach internetowych, lecz obydwoje nie komentowali swego towarzystwa. Wkrótce jednak sytuacja się zmieniła. Wojewódzki opublikował na swoim profilu na Instagramie zdjęcie uroczej 30-latki. Pozowała ona przy znaku ulicy o nazwie "Wojewódzka".

Niedługo po tym Markowska opowiedziała nieco więcej o relacji z Wojewódzkim. – Kuba do mnie napisał w sprawie jakiegoś tam biznesu. Ja po prostu się wstydziłam i nie odpisałam mu przez kolejne pół roku. Pomyślałam, że boję się tego świata, pomyślałam, że wielki świat może nie jest dla mnie. Natomiast po pół roku szczęśliwie gdzieś się spotkaliśmy i po prostu poczułam, że spotkałam przyjaciela, który wrócił po długim czasie – mówiła w rozmowie z serwisem Jastrząb Post. Potem w rozmowie z tym samym serwisem odniosła się do planów na 2023 rok. "Ten nowy rok to nowa świeżość. Na pewno każdy z nas robi własne projekty i na tym się będziemy skupiać. Ważne jest, abyśmy się motywowali i dążyli do marzeń" – oznajmiła, nie chcąc zwierzać się tego, czy już mieszkają razem.

"Chciałabym to zostawić dla siebie. To, co będzie się działo, zostawiam wszechświatowi. Niech się dzieje" – stwierdziła.

Później przed Wigilią, Kuba Wojewódzki wrzucił wymowne zdjęcie. Na kuchennym blacie wyeksponował opakowanie od ekskluzywnej marki biżuteryjnej. Showman zamieścił w poście wymowne hasztagi "merry christmas" (tłum. wesołych świąt), "engagement" (tłum. zaręczyny) oraz "why" (tłum. dlaczego).

Rozmiar opakowania mógł sugerować, że w środku naprawdę jest pierścionek zaręczynowy, a Wojewódzki oświadczył się Markowskiej. Tego jednak dosłownie nie potwierdzili. Fani pospieszyli wówczas z gratulacjami.

Wszystko wskazuje na to, że para ma się dobrze, choć wciąż twardo stoi przy tym, że nie opowiada o związkowych kulisach w żadnych wywiadach.