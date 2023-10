Ksiądz z Pomorza zachęcał do głosowania na PiS. "Załatwi nam jeszcze dotacje"

Natalia Kamińska

K ościół nie powinien angażować się politykę, ale ten w Polsce nie zawsze się do tego nie stosuje. I tak proboszcz parafii w Wielkim Garcu (woj. pomorskie) cały czas zachęca do głosowania i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie nakłaniał do oddania głosu na PiS. Okazuje się też, że ma ku temu konkretny powód.