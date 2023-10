"Zniszczyłeś Polskę mały człowieku". Tak przywitano Kaczyńskiego przed ostatnią konwencją PiS

W Krakowie odbyła się ostatnia konwencja PiS w tej kampanii. W stolicy Małopolski prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego przywitał jednak protest. Z kolei w samym wystąpieniu Kaczyński atakował oczywiście lidera PO Donalda Tuska.

Ostatnia konwencja PiS. Kaczyńskiego przywitał protest. Fot. PiS/serwis X

Konwencja PiS w Krakowie odbyła się w budynku Hali Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół". Jak podała Gazeta Wyborcza", miejsce wyglądało jak "dobrze strzeżona twierdza".

Ostatnia konwencja PiS. Kontrmanifestacja: Będziesz siedział

Przed godz. 17 pojawił się tam sam Jarosław Kaczyński. Na miejscu byli jednak antyrządowi aktywiści, którzy krzyczeli: "Będziesz siedział", "idze, idze bajoku", "zniszczyłeś Polskę mały człowieku". Z relacji gazety wynika, że służby zabrały protestujących od delegacji Prawa i Sprawiedliwości.

W swoim wystąpieniu w Krakowie prezes PiS atakował oczywiście lidera PO. – Chciałbym tym razem nie mówić o Tusku, na koniec chciałem nie mówić. Ale nie daję rady, bo on ciągle zmusza, po prostu zmusza – powiedział tam.

Nawiązał też do sytuacji w Izraelu i ewakuacji Polaków z tego kraju. – Prezydent nakazał stworzyć grupę wojskową, która transportuje Polaków, którzy tam są z Izraela do Polski, po prostu ratuje zagrożone, bo tam przecież giną ludzie, życie Polaków, a o co robi Tusk? – zastanawiał się Kaczyński.

I sam sobie odpowiedział: – Tusk wykorzystuje zmiany w wojsku dla próby destabilizacji armii i destabilizacji sytuacji w Polsce i to właśnie w tej dziedzinie, dziedzinie bezpieczeństwa.

Kryzys w polskim wojsku. Rezygnacje ważnych generałów

Dwóch ważnych polskich wojskowych: gen. Rajmund Andrzejczak i gen. Tomasz Piotrowski zrezygnowało w poniedziałek ze swoich stanowisk. We wtorek Andrzej Duda powołał ich następców.

Z kolei w środę Wirtualna Polska podała, iż nie tylko oni złożyli wypowiedzenie ze stosunku służbowego w polskiej armii. Tak samo zrobiło też 11 żołnierzy zawodowych w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Portal uzyskał potwierdzenie tej informacji.

"11 żołnierzy zawodowych z Dowództwa Generalnego RSZ w okresie od 1 do 10 października br. złożyło wypowiedzenie stosunku służby zawodowej. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie ojczyzny art. 230 żołnierz zawodowy może w każdym czasie wypowiedzieć stosunek służbowy zawodowej służby wojskowej bez podania przyczyny" – przekazał dziennikarzowi WP Wydział Działań Komunikacyjnych Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.