ziś rano (12 października) doszło do bestialskiego pobicia starszego pasażera w pociągu Kolei Mazowieckich relacji Otwock-Warszawa. Licealista uderzał seniora telefonem komórkowym, doprowadzając go do krwotoku głowy. Interweniowała policja, pasażerowie oraz pracownicy pociągu.





Bestialski atak w pociągu KM. Uczeń liceum pobił seniora, bo nie spodobała mu się jego prośba

Filip Puszczak

