"Zaciśnij zęby i zagłosuj na PiS". Tak Szydło namawiała niezdecydowanych

Beata Szydło namawia wyborców, żeby "zacisnęli zęby i zagłosowali na PiS" Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Na ostatniej prostej przed głosowaniem 15 października sondaże nie niosą raczej dobrych wieści dla Prawa i Sprawiedliwości. Żaden z nich nie daje partii nadziei na samodzielną większość, a w ostatnich dniach wiele z nich zaczęło wskazywać, że rząd będą w stanie utworzyć partie opozycyjne.

Różnice są jednak niewielkie, a obie strony politycznego sporu próbują zdobyć głosy wyborców niezdecydowanych. W środę rano lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk namawiał do tego, żeby "Wykręcić numer PiS-owi", przekonując znajomych do głosowania.

W podobne tony uderzyła 9 października podczas spotkania z wyborcami w Skarżysku-Kamiennej była premier Beata Szydło. Ton płynący z jej wypowiedzi był jednak dość zaskakujący.

– Teraz, w tym tygodniu, idziemy od sąsiada do sąsiada. Idziemy, tłumaczymy, umówimy się na kawę – oznajmiła Szydło na nagraniu opublikowanym przez TVN24.

Dalej powiedziała, jak według niej powinna wyglądać rozmowa przekonująca do wyborów:

"Co tam słychać, na kogo to będziemy głosować?'. I jak ktoś mówi: "no nie wiem, nie wiem, co tu wybrać, no bo nie odpowiada mi to, co oni tam mówią może", "No to jak się żyje? No dobrze się żyje".

No to zagłosuj, co ci szkodzi? Człowieku, to tylko cztery lata

, więc na te cztery lata spróbuj. Spróbuj, zamknij oczy tutaj,

zaciśnij zęby, jak nie możesz i zagłosuj na Prawo i Sprawiedliwość

.

Beata Szydło