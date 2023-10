T o już ostatni przed wyborami sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM. Pokazuje on tendencję, którą można zaobserwować w ostatnim czasie. Mianowicie PiS nie może liczyć na większość. Szansę na wspólne rządy ma za to opozycja. Ale jak podkreślają autorzy badania, nic jeszcze nie jest przesądzone.





To już ostatni taki sondaż przed wyborami. Opozycja ma powody do radości

Rafał Badowski

To już ostatni przed wyborami sondaż IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM. Pokazuje on tendencję, którą można zaobserwować w ostatnim czasie. Mianowicie PiS nie może liczyć na większość. Szansę na wspólne rządy ma za to opozycja. Ale jak podkreślają autorzy badania, nic jeszcze nie jest przesądzone.