Kiedy poznamy wyniki wyborów 2023? Rozbrajająca szczerość szefa PKW

W niedzielę Polacy pójdą do urn. Kiedy jednak poznamy rezultat tego głosowania? Szef PKW Sylwester Marciniak zdradził, kiedy można oczekiwać wyników wyborów 2023 roku. Nie będziemy musieli na nie zbyt długo czekać.

Wybory 2023 roku. Szef PKW ujawnił, kiedy będą wyniki wyborów. Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Wybory odbędą się już w najbliższą niedzielę – 15 października. Tym razem są połączone z referendum. Nie trzeba w nim brać udziału. Wystarczy poinformować komisję wyborczą, aby odnotowała, że nie pobieramy karty, jeśli zależy nam na niższej frekwencji.

Wybory już w niedzielę. Kiedy poznamy wyniki głosowania?

Ta ma bowiem wpływ na ważność tego głosowania. Opozycja przestrzega, że pytania w referendum są niezwykle stronnicze, ale PiS namawia na głosowania cztery razy "Nie". Tutaj jest tekst o tych pytaniach.

Kiedy jednak poznany oficjalne wyniki tego głosowania? Przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej Sylwester Marciniak rozmawiał na ten temat z Polską Agencją Prasową.

– Z uwagi na to, że po raz pierwszy razem z wyborami do Sejmu i Senatu odbywa się referendum ogólnokrajowe, mam świadomość, że nie ma możliwości ustanowienia nowego rekordu szybkości ogłoszenia wyników głosowania. Chciałbym, żebyśmy poznali wyniki najpóźniej we wtorek, w godzinach przedpołudniowych – przekazał agencji, którą cytuje gazeta.pl.

I dodał: – Ucieszyłbym się, gdyby to się udało rano, a nawet w godzinach nocnych z poniedziałku na wtorek. Ale, oczywiście, komisje muszą pracować nie tylko sprawnie, ale przede wszystkim rzetelnie.

Sondaże pokazują, że nic nie jest jeszcze przesądzone

Dodajmy, że z najnowszego sondażu portalu Onet, który wykonał IBRIS wynika, że na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. ankietowanych. To zmiana o +0,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru sprzed tygodnia. Druga na podium jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. osób (mniej o 0,8 pkt proc.). Na podium jest jeszcze Trzecia Droga z poparciem 10,3 proc. (-0,3 pkt). Tuż za nimi jest Lewica z niemal identycznym wynikiem – 10 proc. (bez zmian).

Z kolei na Konfederację chce głosować 8,3 proc. osób. (-1,4 pkt proc. wobec ostatniego badania). Reszta partii nie wchodzi do Sejmu. 6,6 proc. osób nadal jest niezdecydowanych (+1,8 pkt proc.). Więcej o ostatnich sondażach można przeczytać tutaj.