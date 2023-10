Ważny trend w najnowszym sondażu przed wyborami. Opozycja na krawędzi wygranej

Wybory parlamentarne odbędą się już w najbliższą niedzielę. Media publikują już ostatnie sondaże wyborcze. Z najnowszego przygotowanego przez IBRiS wynika, że PiS ma nadal przewagę nad KO, ale opozycja razem ma już minimalną większość sejmową. Wszystko rozstrzygnie się zatem w dzień głosowania.

Sondaż IBRiS. PiS znów na podium, ale opozycja jest na granicy większości. Fot. Lukasz Szelag/REPORTER

Sondaż IBRiS: PiS nadal pierwsze, ale opozycja z minimalną większością

Najnowszy sondaż publikuje Onet, a badanie dla portalu wykonał IBRIS. Wynika z niego, że na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 34,9 proc. ankietowanych. To zmiana o +0,9 pkt proc. w porównaniu do poprzedniego pomiaru sprzed tygodnia.

Druga na podium jest Koalicja Obywatelska z poparciem 28,1 proc. osób (mniej o 0,8 pkt proc.). Na podium jest jeszcze Trzecia Droga z poparciem 10,3 proc. (-0,3 pkt). Tuż za nimi jest Lewica z niemal identycznym wynikiem – 10 proc. (bez zmian).

Z kolei na Konfederację chce głosować 8,3 proc. osób. (-1,4 pkt proc. wobec ostatniego badania). Reszta partii nie wchodzi do Sejmu. 6,6 proc. osób nadal jest niezdecydowanych (+1,8 pkt proc.).

Jak to się przekłada na mandaty? Onet przedstawił taki obliczenia:

PiS – 197,

KO –154,

Trzecia Droga (Polska 2050+PSL) – 41,

Lewica – 38,

Konfederacja – 29,

Mniejszość Niemiecka – 1.

Tym samym PiS nie ma samodzielnej większości, a z Konfederacją ma razem 226 mandatów. Minimalna większość sejmowa to 231 głosów. Sytuacja opozycji wygląda znacznie lepiej. KO, Trzecia Droga i Lewica mają w takim układzie 233 mandaty. Jeśli chodzi o frekwencję to, to udział deklaruje nawet 66,7 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) w dniach 10-11 października 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1 tys. osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

Jakie poparcie mają partie w innych sondażach?

W czwartek informowaliśmy też o sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" i RMF FM. Z badania wynika, iż na Prawo i Sprawiedliwość chce głosować 33,5 procent respondentów. Druga w badaniu jest Koalicja Obywatelska, która może liczyć na 28 proc. głosów. W nowym Sejmie znajdzie się jeszcze miejsce dla trzech innych ugrupowań.

Chodzi o Trzecią Drogę, Lewicę oraz Konfederację. Formacja Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza ma 10,9 proc. poparcia. Lewica też osiągnęła niezły wynik – 10,1 proc., a Konfederacja – 9,2 proc. Natomiast 7,1 proc. potencjalnych wyborców, jeszcze nie wie, na kogo odda swój głos.

Sondaż ten pokazuje, że PiS mógłby liczyć dokładnie na 185 miejsc w Sejmie. Druga w badaniu KO wprowadziłaby do Sejmu 151 posłów, Trzecia Droga – 46, Lewica – 41, a Konfederacja – 36. Jeden mandat tradycyjnie przypadłby Mniejszości Niemieckiej.

Co to oznacza? KO, Lewica i Trzecia Droga łącznie miałyby 238 mandatów i potencjalnie mogłyby wspólnie rządzić. Trzeba jednak mieć świadomość, że różnica pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami jest relatywnie niewielka i wiele się jeszcze może zmienić, w zależności od wahań poparcia.