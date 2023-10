Takiego sondażu jeszcze nie było. Ludzie myślą, że te ugrupowania zdobędą ponad połowę głosów

Jak przewidują respondenci, ponad 50 proc. głosów łącznie dla partii opozycji demokratycznej – takie wnioski płyną z najnowszego sondażu IBRiS dla Radia ZET. To jednak sondaż inny niż wszystkie, bo Polscy nie mówili, na kogo sami zagłosują, ale obstawiali, na jakie wyniki mogą liczyć poszczególne ugrupowania polityczne.

Sondaż IBRiS dla Radia Zet. Jasno wskazuje, kto wygra wybory Fot. ANDRZEJ IWANCZUK / REPORTER

IBRiS dla Radia ZET przeprowadził sondaż, w którym zadano pytanie: "Jaki wynik wyborczy przewiduje Pan/Pani dla poszczególnych ugrupowań?"

Uśrednione wyniki badań wskazują, że ankietowani obstawili, że najwięcej głosów, bo aż 41,8 proc. zdobędzie PiS. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą zdaniem respondentów głos odda 30,6 proc. Polaków. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Lewica, której wynik przewidziano na poziomie 10,3 proc., a w przypadku Trzeciej Drogi to 10,2 proc.

Konfederacja zdaniem ankietowanych może liczyć na 8,4 proc., a na Bezpartyjni Samorządowcy na 4,3 proc. (Wyniki nie sumują się do 100 proc.)

Opozycja demokratyczna ma szanse przejąć władzę w Polsce?

Na ostatniej prostej przed decydującą datą 15 października ośrodki badawcze podają mocno zróżnicowane prognozy tego, jak zakończą się niedzielne wybory parlamentarne w Polsce.

Z opublikowanych dotąd sondaży wynika zarówno to, że szanse na przejęcie rządów w Polsce mają partie demokratyczne, jak i nie można wykluczać tego, że u władzy pozostanie Prawo i Sprawiedliwość, o ile zbuduje z kimś sojusz. Na samodzielne rządy partia nie ma szans.

Jak podawaliśmy w naTemat najkorzystniejsze dla opozycji są badania Kantara dla TVN24. Wynika z nich, że opozycja łącznie zdobywa miażdżącą przewagę nad obozem prawicy i może utworzyć stabilny rząd koalicyjny.

Podobne wnioski płyną z sondażu pracowni Pollster dla "Super Expressu". PiS co prawda wygrywa wybory, ale większość zdobywa blok partii i ugrupowań opozycyjnych. Zjednoczona Prawica nie byłaby takim wariancie w stanie utworzyć rządu nawet z Konfederacją.

Sondaż Pollstera wyróżnia także preferencje wyborcze z uwzględnieniem płci. Wynika z niego, że PiS zdobędzie 36,67 proc. poparcia wśród kobiet i 35,07 proc. wśród mężczyzn, KO poprze 32,88 proc. do 30,07 proc., Trzecią Drogę wybierze 11,89 proc. wyborczyń i 9,69 proc. wyborców, a w przypadku Lewicy, to 10,92 proc. do 10,11 proc.

Na Konfederację głosować chce jedynie 4,59 proc. kobiet i aż 12,31 proc. mężczyzn.

CBOS z zupełnie innymi wynikami

Do wiadomości podano także wyniki sondażu CBOS-u. Wskazują one, że tylko czterem komitetom wyborczym uda się wejść do Sejmu. Ośmioprocentowego progu nie przekroczy Trzecia Droga, tymczasem różnica między Prawem i Sprawiedliwością a Koalicją Obywatelską wyniesie aż 13 pkt. proc.

Jak wynika z opublikowanych wyników badań, Prawo i Sprawiedliwość w wyborach może liczyć na 35 proc. głosów. Jednocześnie Koalicja Obywatelska, czyli największy rywal partii rządzącej miałby otrzymać 22 proc. głosów.

Trzecia Droga zdobyła tyle samo głosów, co Konfederacja, czyli 6 proc. co nie zagwarantowałoby tej pierwszej w ogóle wejścia do Sejmu. Jako koalicji Polskiego Stronnictwa Ludowego z Polską 2050 Szymona Hołowni obowiązuje ją bowiem próg wyborczy na poziomie 8 proc.