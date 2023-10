Zaczął się drugi sezon "Lokiego", ale jak go oglądać? Po którym filmie? Po którym serialu? Kolejność produkcji Marvela wcale nie jest taka prosta, jak się wydaje, ale na szczęście szybko można się połapać. Specjalnie dla was poręczna ściągawka: dwie prawidłowe kolejności oglądania wszystkich produkcji MCU. Tak... jest ich dwie.

W jakiej kolejności oglądać Marvela? Fot. Disney (Kadry z "Lokiego", "Strażników Galaktyki: Volume 3" i "WandaWision"

Filmowe Uniwersum Marvela (Marvel Cinematic Universe, MCU) to medialna franczyza skupiona wokół filmów o superbohaterach Marvel Studios. Oparta jest na komiksach, chociaż warto pamiętać, że MCU to wyłącznie produkcje wyprodukowane przez Disneya: Marvela adaptuje także Sony, których produkcje – mimo że obecnie połączone są z uniwersum Disneya postacią Spider-Mana – nie należą do Marvel Cinematic Universe (jak "Venom" czy "Morbius").

MCU zapoczątkował "Iron Man" w 2008 roku, a dziś jest najbardziej dochodową serią na świecie (29,6 mld dol. przychodu na świecie) z drugim najbardziej dochodowym filmem wszech czasów, czyli "Avengers: Koniec gry" z 2019 roku (2,8 mld dol; wyprzedza go "Avatar" z 2,9 mld). Składa się z Pięciu Faz, zapowiedziana już jest szósta, a filmów i seriali jest aż kilkadziesiąt.

Filmy i seriale Marvela można oglądać przynajmniej na dwa sposoby: w kolejności, w jakiej się ukazały albo w porządku chronologicznym, czyli według czasu akcji. Warto pamiętać, że tytuły MCU są ze sobą ściśle połączone: nie tylko wydarzeniami, wątkami i motywami, ale również postaciami. Jeśli chcesz wszystko dobrze zrozumieć i się nie pogubić, warto orientować się w całości: obojętnie jaką kolejność wybierzesz.

Jak oglądać seriale Marvela na Disney+? Kolejność według daty premiery

Z racji, że 5 października na Disney+ zadebiutował drugi sezon "Lokiego" zaczniemy krótko od kolejności seriali. Warto pamiętać, że oficjalne seriale MCU to te Marvel Studios, które od 2021 roku miały premierę na Disney+ (czyli te na poniższej liście).

Jednak z Filmowym Światem Marvela związane są również wcześniejsze produkcje (Marvel Television): seriale ABC ("Agenci T.A.R.C.Z.Y.", "Agentka Carter", "Inhumans"), seriale Marvela ("Daredevil", "Jessica Jones", "Luke Cage", "Iron Fist", "Defenders", "Punisher") i seriale dla nastolatków ("Runaways" i "Cloak & Dagger"), a także "Helstrom" Hulu. Wszystkie te tytuły oprócz trzech ostatnich można oglądać na Disney+.

Samych seriali MCU na Disney+ jest dziewięć i oto one w kolejności według premiery:

Mimo że seriale Disney+ można oczywiście oglądać oddzielnie, to warto pamiętać, że są one ściśle związane z filmami i niektóre wątki mogą być niezrozumiałe bez ich znajomości. Dlatego najlepiej przed seansem sprawdzić przynajmniej, gdzie plasują się w MCU: czy to według daty premiery, czy chronologicznie.

Jak oglądać seriale i filmy Marvela na Disney+? Kolejność według daty premiery

Na tej liście umieściliśmy nie tylko filmy i seriale Marvel Studios, ale również produkcje specjalne Disney+ oraz wspomniane wcześniej seriale Marvel Television, bo zawierają one wydarzenia ważne dla całości (szczególnie "Agenci T.A.R.C.Z.Y., czyli "Agents of S.H.I.E.L.D."). Jednak nie są one związane z filmami tak mocno jak seriale na Disney+ i spokojnie można je pominąć.

Oto filmy i seriale Marvela w kolejności według daty premiery.

Seriale i filmy MCU: kolejność chronologiczna

Zagorzali fani MCU wolą jednak kolejność chronologiczną, czyli według czasu akcji. Posiłkujemy się listą zaproponowaną przez serwis Digital Spy i uprzedzamy: będzie trochę skakania między Fazami MCU i... w czasie.

Oto filmy, seriale i produkcje specjalne Disney+ chronologicznie: