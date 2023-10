Mata wypuścił z zaskoczenia nowy kawałek. Można powiedzieć, że "GiEwOnT" (pisownia oryginalna) to jego kolejny zaangażowany społecznie utwór, gdyż artysta rapuje w nim m.in. o polskich politykach (w tym Sławomirze Mentzenie) oraz youtuberach zaangażowanych w Pandora Gate.

Mata wydał nowy kawałek pt. "GiEwOnT". Fot. Instagram/ 33mata

Nowy kawałek Maty "GiEwOnT"

W kawałku "GiEwOnT" Mata nie przebiera w słowach i uderza w wiele osób oraz instytucji. Pierwszą z nich jest Kościół, a właściwie rozgrywające się w jego ramach afery pedofilskie.

"znowu robię spowiedź przed bogiem / w moim domu kładę łokcie na parapet /nie ufam na tyle nikomu, żeby na głos gadać o tym / tym bardziej mafii koloratek /w dzień pierwszej komunii włożyłeś mu ch**a / do buzi a miałes opłatek / benzo z opiatem /wp***dala ten dzieciak" – rapuje Mata.

Dalej artysta, który naprawdę nazywa się Michał Matczak uderza w polską scenę polityczną.

"mówią że mi wyje*ało ego /'chce od kaczyńskiego jeszcze więcej mieć go' /z day one ami zdobywamy giewont / krzyż na mojej krtani / niosę w górę w niebo / poje*ani jacyś / jeden skrajnie w prawo / drugi skrajnie w lewo" – słyszymy w "GiEwOnCie".

Dalej Mata rapuje tak: "je*ie mnie sławomir mentzen / i nie lubię jana śpiewaka", uderzając w polityka Konfederacji oraz lewicowego aktywistę. Następnie odnosi się do afery Pandora Gate.

"wardęga epimeteusz / uchylił wam wieczko od /puszki pandory /co drugi z waszych idoli / ma coś za uszami / z trzynastolatkami by / chcieli pie*dolić się /moja dziewczyna miała / siedemnaście / ale jo nie wiedział, choć / nie jestem chory / jak szeryf z youtuba / strzelam w nich na taśmie / bo zawsze ktoś gorszy / jest kto mnie zasłoni / twój ziomo pedofil / już w meksyku domy / chce" – rapuje artysta.

Kontrowersyjna "Patoreakcja"

Przypomnijmy, że inny zaangażowany społecznie kawałek młodego rapera wzbudził sporo kontrowersji. Chodzi o wydaną w 2021 roku "Patoreakcję".

Syn słynnego prawnika profesora Marcina Matczaka odniósł się w tym utworze m.in. do ataków telewizji publicznej na ojca. Mata nie zawahał się przytoczyć z nazwiska ówczesnego prezesa TVP.

"A media PiS-owskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek. A to, co robię jest moim wyborem. I sam za to kiedyś odpowiem. Ale najpierw odpowiem wam. Więc słuchajcie uważnie: Je**ć Telewizję Polską. Jacek Kurski - ch*j ci w dziąsło" – można usłyszeć w "Patoreakcji".

Kurskiemu akurat w tamtym czasie urodziło się dziecko. – Odebrałem wczoraj żonę i nowo narodzone dziecko ze szpitala. Jest Wielki Tydzień. Mimo najlepszej woli nie znajduję w sobie potrzeby zainteresowania się jakimikolwiek wulgarnymi wynurzeniami. Zwyczajnie na to nie zasługuje – skomentował wtedy w rozmowie z "Faktem".