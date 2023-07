Syn Bonusa RPK nagrał kawałek z Matą. "Tata na pewno jest mega dumny!"

"Uwolnić Bonusa", który ukaże się niebawem, to album, którego inicjatorem jest Czerwin TWM. Ma on na celu wsparcie Bonusa RPK, który od kilku lat przebywa w więzieniu. Teraz na YouTubie wylądował klip do kolejnego numeru, zwiastującego krążek. Syn rapera ponownie prezentuje swoje umiejetności – tym razem w duecie z Matą!

6 lipca w serwisach streamingowych oraz na kanale YouTube Ciemnej Strefy wylądował utwór, który jest owocem współpracy najpopularniejszego rapera w kraju, czyli Maty i Dobrego Dzieciaka, czyli syna Bonusa RPK, który nadal przebywa w więzieniu na warszawskiej Białołęce. Artysta odsiaduje karę pięciu i pół roku pozbawienia wolności.

Singiel "Inny świat" to kolejna "cegiełka", która została dołożona do projektu zainicjowanego przez Czerwina TWM. Ma on na celu wsparcie zatrzymanego przed kilkoma laty rapera. Za warstwę muzyczną odpowiedzialni są Wowo, Nejdos oraz LMC.

– Wbijaj na Instagram, daj mi lajka. Chcę więcej followersów niż mój wujek Arczi Szajka. Sprytny niczym Rayman, zjadam Was jak kajmak (mniam) (…) Na rap zajawa jak tata i będę nawijał z ojcem – nawija chłopiec.

Z numeru dowiadujemy się, że Młody Matczak otrzymał telefon w sprawie featuringu z Dobrym Dzieciakiem i z chęcią zgodził się dołączyć do projektu. – Mata no i Dobry Dzieciak, się rodzi WWA gwiazda. Stara gwardia, szacunek mam do prawie każdego stąd weterana – rapuje Mata.

Dobry Dzieciak od jakiegoś czasu ma własny profil na Instagramie, gdzie dotychczas zaobserwowało go już prawie 9 tys. followersów. Ta liczba stale rośnie. Zapewne po wypuszczeniu numeru i klipu z Matą grono fanów chłopca jeszcze bardziej się powiększy.

To widać po komentarzach, które pozostawiono pod postem ze zdjęciem z Matczakiem. "Tata na pewno jest mega dumny! Brawo"; "Ogień"; "Skillsy rosną nadal!"; "Ciśnij młody"; "Mata, super jesteś, że pomagasz rozwijać innym karierę"; "Młody jesteś kocur, szacun za nutę, pozdro #muremzabonusem" – zareagowali fani, podkreślając, że kibicują synowi Bonusa RPK.

Przypomnijmy, że to nie pierwszy kawałek z udziałem syna Bonusa RPK, czyli Oliwera R., który został uznany za winnego handlu narkotykami. Pierwszą odsłoną wspomnianej płyty był tytułowy numer "Uwolnić Bonusa", który ukazał się pod koniec marca tego roku.

Dobry Dzieciak nawijał wówczas o niewinności swojego ojca, podkreślając, że chciałaby, aby był już w domu. – Pozdrowienia do więzienia lecą dla mojego taty, dosyć mam chodzenia na widzenia. Skrzywdziły nas katy, skazały na kraty. Uwolnić Bonusa, niech wraca do chaty – płynęły wersy z ust chłopca.

Bonus RPK w więzieniu. Wyjdzie na wolność w sierpniu 2024 roku

Zeznania małego świadka koronnego - Tomasza S. oraz dwóch innych osób - Piotra S. i Michała C. pogrążyły Oliwiera R., znanego rapera wydającego pod ksywką Bonus RPK. Mimo że w sprawie o handel narkotykami, nie znaleziono żadnych twardych dowodów, na podstawie relacji świadków skazano Bonusa i 11 współoskarżonych. – Nic nie znaleziono, bo ciężko znaleźć narkotyki, które zostały skonsumowane – mówił w 2018 roku przedstawiciel prokuratury w rozmowie z naTemat. – Kilka osób złożyło zeznania, w których mówili o obrocie narkotykami przez pana R. To nie jest tak, że pogrążyła go jedna osoba. Wyrok sądu praktycznie w całości pokrywał się z karą z aktu oskarżenia. Panu R. groziło do 15 lat więzienia. Dostał pięć i pół roku – dodał. Po ogłoszeniu wyroku w sieci wybuchła dyskusja na temat jego zasadności. Za podstawowe źródła dowodowe w sprawie posłużyły zeznania świadków koronnych oraz tekst piosenki artysty. Sąd Okręgowy w Warszawie uprawomocnił wyrok w maju 2019 roku. Raper wyraził sprzeciw na swoim oficjalnym profilu na Facebooku, powtarzając, że poza zeznaniami świadków nie ma żadnych dowodów jego winy. "Rozumiem, zakup kontrolowany, podsłuchy, bilingi czy namacalny towar poddany ekspertyzie... Ale nic z tych rzeczy. Jakby tego było mało, jako dowód w sprawie, wzięli moją twórczość, co już w ogóle jest chore" – zaznaczył.

Oddani fani i hip-hopowi koledzy Bonusa RPK bronią go od lat. Należą do nich między innymi Quebonafide, Sokół, Kizo czy Kubańczyk.