Donald Tusk z ostatnim przesłaniem do Polaków. Padły ważne słowa

Już o północy zacznie obowiązywać cisza wyborcza, tak więc politycy te ostatnie godziny wykorzystują, by podsumować swoje kampanie oraz zmotywować ostatnich niezdecydowanych. W imieniu kandydatów Koalicji Obywatelskiej ostatni raz głos zabrał Donald Tusk, który skierował ważne słowa do Polaków.

Tusk kończy kampanię takimi słowami. Ważne przesłanie lidera opozycji Fot. Facebook/Koalicja Obywatelska/screen

Tusk z przesłaniem do Polaków przed ciszą wyborczą

– Chciałem wam powiedzieć, że was naprawdę bardzo mocno kocham – rozpoczął Donald Tusk, za co dostał nagrodzony niemałym aplauzem od zgromadzonych. – Mówiłem to już wcześniej, że żadna Polka i żaden Polak nie będzie szedł już sam. Nikt nie będzie musiał bać się władzy, nawet jeśli jest tak zła, jak dzisiejsza.

– Podczas ostatniego spotkania tutaj zrozumiałem, że władza nie będzie wykorzystywać wiecznie służb do służenia sobie. Chcę powiedzieć kilka zdań kluczowych o bezpieczeństwie. Jadąc do was czytałem coś, co brzmi jak ponury żart, że w wojsku nie ma pieniędzy na wypłaty, bo wszystko poszło na partyjne pikniki, które miały pomóc PiS-owi w utrzymaniu władzy – mówił Tusk.

Przewodniczący PO zauważył, że Morawiecki czy Błaszczak podczas takich spotkań, do których wykorzystywali wojsko, "potrafili pozować z żołnierzami, by potem te mundury hańbić przez własne zaniedbania i zrzucanie winy na innych".

Jak przyznał, kwestia bezpieczeństwa jest ważna w obliczu wojny na Bliskim Wschodzie.

– Morawiecki ma czelność straszyć imigrantami, a wpuścił ich 250 tysięcy, bo płacili za wizy – stwierdził lider opozycji, który dodał, że w niedzielę głosować będziemy za bezpieczną Polską, a nie "za handlem wizami i zdradą interesu naszej ojczyzny".

– Ta zwycięska kampania jest taka fajna dzięki wam: Marcin Kierwiński i Jan Grabiec. To prawdziwe fundamenty niedzielnej wygranej – podziękował Tusk swoim współpracownikom z Koalicji Obywatelskiej. – Wiem to, że żołnierze chcą służyć nam, ojczyźnie, a nie interesom partyjnym. 15 października wykorzystywanie wojska się skończy.

– Większej nagrody nie mogłem dostać niż to, że wygrana jest faktycznie możliwa. Dziękuję za to, że tu, w Płońsku, powiedzieliście, że jesteście źródłem mojej siły. Słowa "zwyciężymy" brzmią w tym mieście bardzo serio – tymi słowami Tusk pożegnał się ze zgromadzonymi.

Artykuł jest aktualizowany.