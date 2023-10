Kolejna porażka PiS w tych wyborach. Exit poll: Wynik referendum nie jest wiążący!

Według wyników sondażu exit poll przeprowadzonego przez Ipsos dla Polsat i TVP w referendum wzięło udział 40 proc. uprawnionych do głosowania. Jeśli wyniki te się potwierdzą, oznacza to, że referendum nie jest wiążące.

Jak Polacy zagłosowali w referendum? Wyniki exit poll ot. Marek M Berezowski/REPORTER

Exit poll: wyniki referendum

W niedzielę razem z wyborami do Sejmu i Senatu odbyło się referendum. Zgodnie z prawem, aby jego wyniki były wiążące, udział w nim musi wziąć ponad 50 proc. uprawnionych do głosowania. W przypadku tego głosowania frekwencja jest liczona na podstawie kart wyjętych z urn wyborczych – niezależnie od ważności udzielonego na nich głosu. Oznacza to, że także puste karty zwiększają frekwencję w referendum.

Według badania exit poll przeprowadzonego w dniu głosowania, w referendum wzięło udział XXX proc. uprawnionych do głosowania. Jeśli wyniki podane przez PKW pokryją się z badaniem exit poll, oznacza to, że głosowanie w referendum jest XXXX.

Głosujący w referendum odpowiadali na cztery pytania:

Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?

Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?

Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?

Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?

Pytania referendalne zostały przedstawione Polakom przez czołowych polityków PiS w sierpniu. Każdego dnia partia rządząca wypuszczała spot, w którym jeden z przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości ogłaszał konkretne pytanie.

Pierwsze pytanie ogłosił prezes PiS Jarosław Kaczyński i dotyczyło "wyprzedaży majątku państwowego". Następnego dnia pytanie referendalne, tym razem dotyczące wieku emerytalnego, przedstawiła w spocie Beata Szydło, europosłanka i była premier.

Trzecie pytanie ogłosił premier Mateusz Morawiecki. Brzmiało ono: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Czwartego dnia PiS wypuściło spot, w którym wystąpił szef MON Mariusz Błaszczak. Przedstawił ostatnie pytanie w referendum, dotyczące likwidacji muru na granicy z Białorusią.

Exit poll: wyniki wyborów

Obok głosowania w referendum Polacy wybierali też dziś swoich przedstawicieli do Sejmu i Senatu. Według badania exit poll, wybory w naszym kraju wygrało Prawo i Sprawiedliwość (36,8 proc.).

Zgodnie z wynikami exit poll PiS może liczyć na 200 mandatów w Sejmie. Koalicja Obywatelska uzyskała 31,6 proc., co daje jej 163 mandaty. Trzecia Droga z wynikiem 13 proc. może liczyć na 55 mandatów. Konfederacja kończy wybory z wynikiem 6,2 proc. (12 mandatów).

Według wstępnych danych frekwencja wyniosła 72,9 proc.