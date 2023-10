Makabryczny wypadek pod Elblągiem. Nie żyje 17-latka, cztery osoby trafiły do szpitala

W tragicznym wypadku w Ogrodnikach pod Elblągiem zginęła 17-letnia dziewczyna. Cztery osoby, z którymi podróżowała, trafiły do szpitala. Do makabrycznego zdarzenia doszło w nocy z soboty na niedzielę (14 na 15 października).

W tragicznym wypadku w Ogrodnikach pod Elblągiem zginęła 17-latka. Fot. Marek Maliszewski / Reporter

Do tragicznego wypadku doszło w Ogrodnikach koło Elbląga. Jak podała Komenda Miejska Policji w mediach społecznościowych, osobową hondą jechało pięć osób. Tragedia rozegrała się około godziny 21.

W Ogrodnikach samochód wypadł z drogi i dachował. "W wyniku zdarzenia śmierć poniosła 17-letnia pasażerka auta. Cztery osoby zostały przewiezione do szpitala" – przekazała policja. Dwie osoby trafiły do szpitala w stanie ciężkim. Służby wyjaśniają okoliczności zdarzeniu. Na miejscu wypadku był prokurator, policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego komendy w Elblągu oraz ratownicy medyczni. Policja apeluje o ostrożność na drogach. W niedzielę warunki atmosferyczne nie należą do sprzyjających dla kierowców. W kilku regionach kraju ma padać deszczu, można spodziewać się też silnego wiatru.