Od godziny 7 można głosować w lokalach wyborczych w Polsce, jednak już wcześniej można było oddać głos w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie oraz Ameryce Środkowej i Południowej. Z tej okazji skorzystali m.in. Ralph Kaminski i Michał Kempa, którzy w mediach społecznościowych pochwalili się zdjęciami z wyborów za granicą.

Ralph Kaminski i Michał Kempa oddali już głos Fot. X / Paweł Żuchowski // Instagram / @pankempa

W USA zakończyło się już głosowanie Polonii oraz turystów w polskich wyborach parlamentarnych (można zagłosować poza swoją komisją wyborczą, w tym za granicą, jeśli wcześniej złożyło się specjalne zaświadczenie). W tym roku aż 48 tysięcy osób zadeklarowało chęć oddania głosu w Stanach Zjednoczonych, a jak podaje Onet, głosować można było w 52 komisjach w 21 stanach.

"W wyborach prawdopodobnie udział wzięła rekordowa liczba wyborców. Głosowanie odbyło się bez znaczących problemów i incydentów. Jako ostatnie drzwi dla wyborców zamknęły komisje w Phoenix, San Diego, Los Angeles, Las Vegas, San Francisco, Portland i Seattle, gdzie głosowanie zakończyło się o godz. 6 czasu polskiego – czytamy. Wybory dla Polonii zakończyło się już także w Kanadzie, Ameryce Środkowej i Południowej.

Ralph Kamiński i Michał Kempa zagłosowali w wyborach parlamentarnych

Z opcji zagłosowania za granicą skorzystał m.in. Michał Kempa. Komik, stand-uper i dziennikarz opublikował na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje koło urny wyborczej. "Pierwszy!" – napisał Kempa, który obecnie przebywa w Nowym Jorku. Fotografię udostępnił także na InstaStories z podpisem: "Co zrobiłem, to zrobiłem. #naprzełamanie".

W lokalu wyborczym w Nowym Jorku, na Manhattanie, zagłosował także Ralph Kaminski. Zdjęcie wokalisty i tekściarza, który wrzuca kartę do urny, opublikował na X (dawniej Twitterze) korespondent RMF FM Paweł Żuchowski. "W komisji w konsulacie na Manhattanie swój głos oddał Ralph Kaminski" – napisał. Artysta opublikował też na InstaStories filmik, na którym również wkłada kartę do urny wyborczej.

Przypomnijmy, że publikowanie w social mediach zdjęć w lokalach wyborczych nie jest łamaniem ciszy wyborczej. Nie można jednak pokazywać karty do głosowania i swoich danych osobowych oraz agitować, w tym mówić na kogo oddało się głos.

Jak głosować w wyborach parlamentarnych 2023?

Polacy wybierają dziś nowy Parlament: 460 posłów i 100 senatorów. Jak głosować? Na kartach do głosowania wystarczy postawić krzyżyk obok jednego kandydata do Sejmu i jednego do Senatu z wybranej listy wyborczej. Jeśli zakreślimy więcej niż jednego kandydata, głos jest nieważny.

A jak znaleźć swój lokal wyborczy? Żeby wziąć udział w wyborach należy stawić się w komisji wyborczej przypisanej do adresu zameldowania. Jak pisaliśmy, adres komisji można uzyskać przy pomocy aplikacji mObywatel. Można także wejść na stronę Państwowej Komisji Wyborczej, a następnie wejść w zakładkę "Wyszukiwarka obwodowych komisji wyborczych".

Pamiętajmy, że zabrać ze sobą należy dowód osobisty. Jeśli aktualnie nie mamy dokumentu, możemy wylegitymować się przed komisją paszportem lub prawem jazdy. Po wejściu na teren komisji wyborczej należy zgłosić się z dokumentem po karty do głosowania, a następnie złożyć podpis w miejscu wskazanym przez pracownika komisji. Po zagłosowaniu wrzucamy karty do urny.

Lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7 do 21 i to właśnie do tej godziny potrwa cisza wyborcza (jeśli nie przedłuży jej Państwowa Komisja Wyborcza). Wtedy podane zostaną wyniki sondaży exit poll. Oprócz wyborów trwa dzisiaj referendum ogłoszone przez rząd PiS. Jak oddać w nim głos albo jak odmówić udziału? W naTemat pisał o tym Alan Wysocki.

