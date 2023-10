15 października wielu z was pewnie nie będzie mogło głosować w miejscu swojego zameldowania. To już ostatni dzwonek, by dopisać się do listy wyborców i zagłosować tam, gdzie będziecie przebywać danego dnia. Na szczęście jest to wyjątkowo proste





Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Procedura wcale nie jest trudna

redakcja naTemat

