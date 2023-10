Twierdzą, że mają na sprzedaż zagubione bagaże. Lotnisko Chopina ostrzega

W sieci pojawił się kolejny związany z branżą turystyczną sposób na wyłudzanie pieniędzy. Fałszywe konta warszawskiego lotniska rzekomo sprzedają zagubione podczas podróży walizki. Port lotniczy przestrzega, aby nie klikać w takie ogłoszenia. Są nieprawdziwe.

Lotnisko Chopina przestrzega przed oszustwem fot. ShevchenkoAndrey / facebook

Internetowi oszuści nie oszczędzają nikogo, niezależnie od tego, w jakiej branży działa. Tym razem ich atakiem padło warszawskie lotnisko Chopina. W mediach społecznościowych pojawiły się bowiem profile, które podszywając się pod nie, informują, że mają na sprzedaż... zagubione bagaże turystów.

Na oficjalnym Facebooku lotniska Chopina pojawił się ostrzegający wpis, w którym wyraźnie podkreślono, że port zarówno nie zbiera, jak i nie sprzedaje zagubionych bagaży.

W tej chwili oszustw dopuszcza się podszywający się pod oryginalny profil fanpage "Warsaw Chopin Airport" oraz "Lotnisko Okęcie". Choć na pierwszym profilu na próżno jest szukać postów o sprzedaży walizek, to już na drugim można zrobić to z wielką łatwością.

Oszuści ogłaszają na nim, że zarząd lotniska postanowił pozbyć się zagubionego bagażu klientów z ostatnich 6 miesięcy i sprzedaje walizki za jedyne 9 zł. W ten i podobne do niego banery nie należy klikać, ponieważ przekierują nas do strony, która w dalszym procesie ma na celu wyłudzenie od nas pieniędzy.

To nie jedyne oszustwo, z jakim zmaga się ostatnio polska branża turystyczna. Po sieci krążył też niedawno scam o rocznym bilecie PKP, który rzekomo można było zakupić za 9 zł.

Co istotne, to oszustwo ma miejsce nie tylko w Polsce. Na różnych fałszywych profilach prowadzona były podobne akcje w odniesieniu do Kolei Niemieckich - Deutsche Bahn. Oszuści w tym wypadku zachęcali do wypełnienia ankiety, która ma umożliwić otrzymanie BahnCart 100% - karty zniżkowej na przejazdy koleją, która umożliwia bezpłatne przejazdy.

Jeśli zauważysz w sieci podejrzanie wyglądającą ofertę, najlepiej skontaktuj się bezpośrednio z firmą, której ona dotyczy. Pracownicy obsługi klienta udzielą ci informacji na temat aktualnie prowadzonych promocji.

