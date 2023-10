Oto najwięksi przegrani tych wyborów. Kim są kandydaci, którzy dostali po 9 głosów?

We wtorek przed południem poznaliśmy wyniki wyborów parlamentarnych. Do Sejmu weszli znani od lat politycy, ale też nowe nazwiska. Warto jednak zwrócić uwagę, że wśród kandydatów, którzy nie zdobyli mandatu, są osoby, które zdobyły dosłownie po kilka głosów.

Wybory 2023. Niektórzy kandydaci zdobyli tylko kilka głosów. Fot. Wojciech Strozyk/REPORTER

Niektórzy kandydaci w wyborach mieli po kilka głosów

Jedną z takich osób jest sanitariusz Daniel Tekień z Moniek w woj. podlaskim. Startował on z KW Normalna Polska. Nie należy on do tej partii politycznej. Zdobył zaledwie dziewięć głosów. W mediach społecznościowych udostępnia wiele materiałów o bardzo prawicowym i prorosyjskim charakterze.

Z tego samego komitetu wyborczego startował Klaudiusz Gugnacki z Górszczyzny (woj. podlaskie). Jest z zawodu operatorem maszyn skrawających. On także miał tylko dziewięć głosów i podobnie jak Tekień nie zapisał się do tej partii.

Dalej z tego samego komitetu mamy Arwida Wiktora Pływaczewskiego. Mężczyzna jest członkiem partii politycznej Front oraz prawnikiem z Suwałk (taki zawód podano na stronie PKW). Zdobył 10 głosów. W zeszłym roku portal OKO.press pisał o nim, że to również były policjant i prorosyjski działacz nacjonalistycznej, paramilitarnej organizacji Zadrużny Krąg – Dywizja Słowiańska.

Z kolei mechanik z Hornowa Piotr Glinko miał 12 głosów. Jest bezpartyjny, ale także startował z KW Normalna Polska.

Normalny Kraj to partia polityczna, która na swojej stronie ma wiele bardzo ogólnikowych stwierdzeń.

KW Normalny Kraj. Jaki mają program?

"W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny – Polski, powstał Projekt Normalny Kraj. Jego wizja oraz misja koncentrują się na potrzebach i dążeniach Polaków. Wolność jednostki i wspólnoty narodowej, wzmacnianie poczucia przynależności do tej wspólnoty, ochrona polskiej własności i sprowadzenie działalności organizacji politycznych do służby wobec obywateli i narodu to podstawowe oczekiwania społeczeństwa, na które nastawiony jest Projekt" – czytamy.

Z dalszej części możemy dowiedzieć się, że ich program "charakteryzuje się kompleksowym spojrzeniem na system funkcjonowania państwa". "Zwraca uwagę na jego zewnętrzne i wewnętrzne funkcje umożliwiające sprawne działanie w różnych warunkach oraz osiąganie najwyższych celów społecznych, takich jak suwerenność i upodmiotowienie narodu" – podano.

"Nasza propozycja dotyczy takiej organizacji państwa, w której priorytetem jest interes jednostki i narodu. Rozwiązanie to zagwarantuje obywatelom poczucie bezpieczeństwa, a stosunki międzynarodowe z innymi państwami i organizacjami nastawi na partnerstwo oraz wzajemne traktowanie w sprawiedliwy sposób" – podsumowano preambułę programu.

Takie są wyniki wyborów 2023

Przypomnijmy jeszcze oficjalne wyniki wyborów. Jak informuje Państwowa Komisja Wyborcza, pierwsze miejsce w wyborach do Sejmu zajęło Prawo i Sprawiedliwość, na które głos oddało 35,38 proc. Polaków. Na drugim miejscu z poparciem rzędu 30,70 proc. znalazła się Koalicja Obywatelska. Na najniższym stopniu wyborczego podium uplasowała się Trzecia Droga, którą wskazało 14,40 proc. wyborców. Powyżej progu wyborczego znalazły się także notująca poparcie 8,61 proc. Lewica oraz Konfederacja - to ugrupowanie poparło 7,16 proc. uczestników głosowania z 15 października.