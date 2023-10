Dryjańska: Panie Kaczyński, to koniec. Cieszę się, że na własne oczy widzi Pan swoją przegraną

Panie Kaczyński, nie zacznę tego listu od "Szanowny Panie", bo Pana nie szanuję po tym, ile razy okazał Pan, jak bardzo gardzi Pan mną i milionami innych Polek i Polaków. Nie będę się bawić w konwenanse z kimś, kto z jednej strony całuje kobiece dłonie, a z drugiej skazał kobiety na tortury za pomocą własnego trybunału (mała litera nieprzypadkowa). A to tylko jeden z setek sposobów na to, w jaki przez ostatnie osiem lat próbował Pan wyrzucić nieprawomyślnych z naszej wspólnoty.

Jarosław Kaczyński, prezes PiS. fot. ANDRZEJ IWANCZUK/REPORTER

W trzeciej kadencji PiS mógłby Pan już nie poprzestać na słowach. Pisizm by się domknął jak orbanizm na Węgrzech. Na szczęście dla Polski i jej społeczeństwa, poniósł Pan sromotne zwycięstwo. Mimo wszystkich Pańskich brudnych sztuczek wszystko wskazuje na to, że większość w nowym Sejmie będzie miała demokratyczna opozycja.

Jedno muszę Panu przyznać: PiS zmobilizował Polaków do udziału w wyborach bardziej niż PZPR w 1989 roku. Ta rekordowa frekwencja – gremialne "nie" Polaków dla PiS – będzie Pana pomnikiem, pomnikiem trwalszym niż przemocą wstawione schody w Warszawie na Placu Piłsudskiego.

W niedzielę podczas wieczorku wyborczego (wieczorem nie można tego nazwać) robił Pan dobrą minę do złej gry. Uśmiech był gorzki, oklaski wymuszone. Pierwsze miejsce w ustawionym wyborczym wyścigu nie daje Panu władzy. Nie da Pan rady dłużej jątrzyć, niszczyć kraju i unieszczęśliwiać ludzi bez żadnego trybu – przynajmniej nie na tę skalę.

Pański czas się skończył i nie ukrywam, że piszę to z głęboką satysfakcją. Pańska inżynieria społeczna pójdzie się… no cóż, pięć gwiazdek. Za pomocą kart do głosowania społeczeństwo wykrzyczało Panu to, co trzy lata wcześniej Strajk Kobiet. Ten, na którego uczestniczki i uczestników – jak wiemy z ujawnionych maili – chciał Pan nasłać żołnierzy. Polki zrobiły aborcję rządu PiS i nie czują żadnego urojonego syndromu – tylko ulgę.

Chciał Pan być emerytowanym zbawcą narodu, a został Pan polską Tonyą Harding. Pewnie nie kojarzy Pan tej amerykańskiej łyżwiarki, która w 1994 roku nasłała na swoją rywalkę bandziorów z pałką teleskopową. W końcu to nie jest rodeo. Nie szkodzi, nie musi Pan o tym wiedzieć, by po 30 latach zrobić to samo.

Tak właśnie ustawił Pan te wybory. Można o nich powiedzieć wiele, ale z pewnością nie to, że były uczciwe. Już Pan i Pańscy ludzie zadbaliście o to, by mieć fory pod każdym względem. Normalny człowiek wstydziłby się tak bezczelnie oszukiwać. Wy wstydu nie macie.

Pod PiS skręcone było wszystko i to za nasze, Polek i Polaków, pieniądze. To z naszych podatków robiliście sobie partyjną kampanię, nasze, państwowe spółki zaprzęgliście do parareferendum, robiliście wiele, by utrudnić wyborczyniom i wyborcom głosowanie w większych miastach i za granicą… Długo by wymieniać.

Dość powiedzieć, że na sam koniec do prowadzenia debaty wyborczej w szczujni TVP wyznaczyliście byłego rzecznika PiS w Sopocie, który razem ze Sławomirem Cenckiewiczem i skazanym oszustem wystąpił w filmie propagandowym, jakiego nie powstydziłaby się putinowska Rosja. Na szczęście Polki i Polacy mimo tych wszystkich kłód, które PiS rzucał pod nogi "gorszemu sortowi", wybrali Europę i zachodnie wartości.

Cieszę się, że na własne oczy widzi Pan swoją przegraną. Satysfakcją napawa mnie to, że Pańska wizja, próba przemodelowania Polaków w Pislaków, zakończyła się klęską. Pański nienawistny plan sypie się jak domek z kart. Życzę Panu wiele zdrowia, by mógł Pan to wszystko obserwować i odpowiedzieć za każde złamanie prawa, jakiego się Pan dopuścił przez ostatnich osiem lat.

Demokratyczna opozycja ma tylko jedno zadanie: nie schrzanić tego.

