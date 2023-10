Jak poradzili sobie najbardziej znani politycy? Sprawdzamy ich indywidualne wyniki

Największe indywidualne poparcie w niedzielnych wyborach zdobył Donald Tusk – to wiadomo. Jak jednak zmieniła się liczba głosów otrzymanych przez innych prominentnych polityków? Sprawdziliśmy to.

Donald Tusk

Największym wygranym tegorocznych wyborów jest oczywiście Donald Tusk. Lider Koalicji Obywatelskiej pobił w okręgu sejmowym nr 19 (Warszawa i zagranica) absolutny rekord, otrzymując najwyższe poparcie w historii wyborów parlamentarnych w III RP: 539 634 głosy.

Rekord, który pobił Tusk, ustanowiony był przez... niego samego. W przyspieszonych wyborach parlamentarnych 2007 poprowadził Platformę Obywatelską do zwycięstwa przeciwko Prawu i Sprawiedliwości i zdobył 534 241 głosów.

Małgorzata Kidawa-Błońska

Wicemarszałkini Sejmu ostatniej kadencji w 2019 roku cieszyła się najlepszym indywidualnym wynikiem w skali całej Polski: startując z listy warszawskiej, zdobyła aż 416 030 głosów.

W tym rozdaniu Małgorzata Kidawa-Błońska została skierowana do Senatu, a konkretnie: do obejmującego cztery dzielnice stolicy okręgu nr 43. Siłą rzeczy, liczba otrzymanych głosów musiała być tutaj mniejsza – ale kandydatka KO wciąż bez większego problemu przekonała do siebie 231 122 wyborców, otrzymując 74,70 proc. wszystkich głosów z okręgu.

Jarosław Kaczyński

Prezes PiS Jarosław Kaczyński przez większość swojej kariery politycznej startował z rodzinnej Warszawy – ale w 2023 roku przeniósł się do okręgu nr 33 w województwie świętokrzyskim. Plan, aby w "łatwiejszym" okręgu z pomocą prezesa zdobyć dla PiS dodatkowe mandaty, nie wypalił.

Sam prezes również raczej nie jest zadowolony ze swojego wyniku: w okręgu kieleckim otrzymał 177 228 głosów. To jego najgorszy wynik od 2005 roku, kiedy dostał 171 129 głosów. W 2019 roku miał tymczasem w Warszawie 248 935 głosów.

Mariusz Błaszczak

135 189 – tyle głosów dostał w 2019 roku minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak, startujący z okręgu nr 20, czyli tzw. podwarszawskiego obwarzanka. Za swoisty sukces może sobie poczytywać fakt, że po czterech latach i bardzo wielu wpadkach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem Polski, stracił bardzo niewiele poparcia: krzyżyk przy jego nazwisku postawiło 127 578 mieszkańców podwarszawskich gmin.

Adrian Zandberg

W tegorocznych wyborach Lewica mocno straciła w ogólnym rozrachunku – choć wchodząca w jej skład partia Razem podwoiła swoją reprezentację w parlamencie. Związany z nią Adrian Zandberg był w 2019 roku jednym z objawień okręgu warszawskiego: zrobił w nim jeden z najlepszych wyników, zdobywając 140 898 głosów.

W tych wyborach Zandberg nie zdołał powtórzyć tego wyczynu – wciąż jednak był najlepszy na liście Lewicy w okręgu nr 19, otrzymując 64 435 głosów.

Mateusz Morawiecki

W 2019 roku premier wziął szturmem okręg katowicki, zdobywając 133 687 głosów. Tym razem część wyborców pokazała Mateuszowi Morawieckiemu niechęć do tego, jak spędził ostatnie cztery lata – w wyborach 2023 oddano na niego 117 064 głosy.

Zbigniew Ziobro

Duży spadek zaliczył też minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro. W 2019 roku w okręgu kieleckim otrzymał 115 903 głosy. Teraz jednak musiał oddać swoje miejsce na liście PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu – a sam został wysłany do Rzeszowa.

Tam jednak wynik Ziobry okazał się znacznie gorszy: w 2023 roku zagłosowało na niego 74 592 osób.

Borys Budka

Przed czterema laty Borys Budka zmierzył się w Katowicach z Mateuszem Morawieckim – i choć jego wynik był gorszy od wyniku premiera, wciąż udało mu się zdobyć poparcie 99 550 osób.

Teraz były lider PO powrócił do Katowic – i poprawił swój wynik, otrzymując 101 258 głosów.

Przemysław Czarnek

Minister edukacji w rządzie Mateusza Morawieckiego jest osobą mocno dzielącą Polaków, jednak po tych wyborach może on sobie pogratulować. W 2019 roku zdobył w Lublinie 87 343 głosy. Teraz, jako lider listy PiS, Przemysław Czarnek otrzymał aż 121 686 głosów.