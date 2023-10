Atak nożownika na poznańskim Łazarzu. Nie żyje 5-latek dźgnięty nożem

W szpitalu zmarł chłopiec, który w środę rano został dźgnięty nożem na poznańskim Łazarzu. Taką informację przekazał TVN24, powołując się na komunikat poznańskich lekarzy. Sprawcą jest 71-latek.

Informację o śmierci chłopca przekazał prof. Przemysław Mańkowski, kierownik Kliniki Chirurgii, Traumatologii i Urologii Dziecięcej w Szpitalu Klinicznym im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nie żyje 5-latek dźgnięty nożem w Poznaniu

5-latek trafił tam po tym, jak został ugodzony nożem w okolice klatki piersiowej przez 71-latka. Jak informowaliśmy wcześniej w naTemat, do grupy spacerujących przedszkolaków w rejonie ulic Karwowskiego i Łukasiewicza na poznańskim Łazarzu w pewnym momencie podszedł mężczyzna.

– Najpierw miał grozić dzieciom, a następnie ranił 5-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia – powiedział rzecznik poznańskiego pogotowia ratunkowego Jakub Wakuluk w rozmowie z RMF FM.

Dzieci szły z pobliskiego przedszkola na pocztę, gdzie miały wysłać pocztówkę. Zanim chłopiec trafił na blok operacyjny w szpitalu, przez kilkadziesiąt minut był reanimowany przez ratowników na ulicy.

Policjanci poinformowali także, że napastnik po krótkim pościgu został zatrzymany.

– Dziecko natychmiast trafiło pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli chłopca do szpitala. Nasza policjantka, która była po służbie, zjawiła się na miejscu zdarzenia po kilkunastu sekundach i to ona obezwładniła mężczyznę, który go zaatakował. Pomógł jej mężczyzna, który pojawił się przypadkowo w tym miejscu i wytrącił nóż z jego ręki – powiedział na antenie TVN24 Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu.

Atak nożownika na przedszkolaków w Poznaniu

Na tę chwilę nie wiadomo, jakie motywy kierowały 71-latkiem. Mężczyzna nie był też znany opiekunce dzieci. – Na tę chwilę nie wiemy, czy tego mężczyznę łączyły z chłopcem jakiekolwiek więzi rodzinne albo towarzyskie – przekazał Andrzej Borowiak.

Świadkowie zdarzenia, z którymi rozmawiali dziennikarze Onetu, są wstrząśnięci. Jedna z kobiet, która mieszka w pobliżu, mówiła, że widziała w przeszłości sprawcę – ok. 2 lata temu. – Dzisiaj rano zauważyłam, jak stał kurtce, jakby uciekł z domu, mówił coś do siebie – powiedziała.

Inny świadek opowiedział, że w pewnym momencie usłyszał płacz dzieci. – To był wysoki, starszy facet – stwierdził. – Był wysoki, chudy, w obdartej kurtce, miał na sobie sportowe zniszczone buty. Nic w jego oczach nie widziałam, ale nikt normalny by tego nie zrobił, nie zaatakowałby niewinnego dziecka – mówił kolejny świadek.

Inny dodał, że wcześniej sprawca "zaczepiał innego starszego pana".