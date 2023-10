Atak nożownika na przedszkolaków w Poznaniu. Lekarze walczą o życie 5-latka

Atak nożownika na przedszkolaków w Poznaniu. Do grupy dzieci, które w środę rano spacerowały ulicami miasta, w pewnym momencie podszedł mężczyzna. Najpierw groził, a potem wyjął nóż i ciężko ranił 5-letniego chłopca. Trwa walka o jego życie.

Jak podaje RMF FM, obecnie trwa reanimacja 5-latka, który został ugodzony nożem. Do ataku doszło na poznańskim Łazarzu, w rejonie ulic Karwowskiego i Łukasiewicza. Do grupy spacerujących przedszkolaków w pewnym momencie podszedł nieznajomy mężczyzna.

– Najpierw miał grozić dzieciom, a następnie ranił 5-letniego chłopca i uciekł z miejsca zdarzenia – powiedział rzecznik poznańskiego pogotowia ratunkowego Jakub Wakuluk w rozmowie z RMF FM.

Policjanci poinformowali, że napastnik po krótkim pościgu został zatrzymany. Mł. insp. Andrzej Borowiak, rzecznik Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, przekazał dziennikarzom, że to mężczyzna w wieku 71 lat.

– Dziecko natychmiast trafiło pod opiekę ratowników medycznych, którzy przewieźli chłopca do szpitala. Nasza policjantka, która była po służbie, zjawiła się na miejscu zdarzenia po kilkunastu sekundach i to ona obezwładniła mężczyznę, który go zaatakował. Pomógł jej mężczyzna, który zjawił się przypadkowo w tym miejscu i wytrącił nóż z jego ręki – powiedział Borowiak na antenie TVN24.

– Z relacji naszej policjantki i funkcjonariuszy, którzy zjawili się na miejscu, wynika, że podczas spaceru do dzieci nagle podszedł mężczyzna i zadał nożem cios w okolice klatki piersiowej dziecka – dodał.

Mężczyzna nie był znany opiekunom dzieci. Nie wiadomo również na tę chwilę, jakie kierowały nim motywy. Policja zabezpieczyła miejsce zdarzenia, przesłucha też świadków i prześledzi nagrania z monitoringu.

– Na tę chwilę nie wiemy, czy tego mężczyznę łączyły z chłopcem jakiekolwiek więzi rodzinne albo towarzyskie. 71-latek został przewieziony na komisariat policji Poznań-Grunwald. Funkcjonariusze wylegitymowali mężczyznę, ale na tę chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, czy był notowany w naszych rejestrach za jakiekolwiek przestępstwa – przekazał Andrzej Borowiak.