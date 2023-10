Zielony urlop, czyli jak podróżować w zgodzie naturą

Podejmując decyzję, gdzie pojechać na urlop, coraz częściej bierzemy pod uwagę aspekt ekologiczny. Jesteśmy coraz bardziej świadomi i staramy się szukać miejsc, gdzie przyroda i człowiek żyją w harmonii. Takie podejście do turystyki jest bardzo bliskie władzom i mieszkańcom w Południowym Tyrolu.

Bike city (C) IDM Südtirol Ivan Bortondello Fot. materiały prasowe - Południowy Tyrol

W regionie wprowadzono lokalny program Zrównoważonego Rozwoju Turystyki, bazujący na kryteriach międzynarodowej organizacji Global Sustainable Tourism Council. Wspiera on lokalizacje, które na co dzień spełniają rygorystyczne wytyczne mające na celu ochronę środowiska. Na chwilę obecną łącznie aż 50 ośrodków, miast oraz hoteli może pochwalić się wyróżnienie The South Tyrol Sustainability Seal – a to dopiero początek!

Kto nie marzy o wypoczynku wśród nienaruszonej przez człowieka przyrody, gdzie powietrze jest nieskazitelnie czyste, a krajobrazy zapierają dech w piersi? Wszyscy poszukujemy takich miejsc, gdzie możemy odpocząć i cieszyć się pięknem natury, a także skorzystać z różnorodnych form rekreacji. Jednakże, aby to wszystko było możliwe, zarówno turyści, jak i gospodarze muszą przyjąć zrównoważone podejście.

Zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Południowy Tyrol, dzięki harmonijnemu współdziałaniu natury i ludzi, zachowuje swoje wspaniałe walory turystyczne i przyrodnicze. Takie podejście nie tylko chroni dziedzic-two kulturowe i naturalne regionu, lecz także zadowala turystów, którzy cenią sobie czyste środowisko i zrównoważony styl życia.

Wspólnie z lokalnymi organizacjami turystycznymi, stowarzyszeniami biznesowymi, firmami i ekspertami w 2022 r. rozpoczęto prace nad programem Zrównoważonego Rozwoju Turystyki Południowego Tyrolu. Opiera się on na kryteriach Global Sustainable Tourism Council, międzynarodowej organizacji, zajmującej się promocją odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki.

Organizacja była niezależnym ekspertem, konsultującym wszystkie wytyczne i założenia lokalnego programu, w efekcie którego powstało regionalne odznaczenie The South Tyrol Sustainability Seal, przyznawane ośrodkom, miastom, hotelom, a w przyszłości także alternatywnym miejscom noclegowym jak campingi czy agroturystyka oraz różnej kategorii biznesom.

Program ruszył na początku 2023 r. i do tej pory aż 5 ośrodków i miast może już poszczycić się odznaczeniem! Są to: Badia, Brixen / Bressanone, Seiser Alm / Alpe di Siusi, San Vigilio oraz Eggental. Ośrodki turystyczne, które posiadają to odznaczenie, z sukcesem dbają o zachowanie tradycji i przyrody Południowego Tyrolu. Stosując odpowiednie praktyki ekologiczne, przyczyniają się tym samym do uczynienia tego regionu bardziej ekologicznym i przyjaznym naturze miejscem Wyróżnieniem może się też pochwalić 50 południowotyrolskich hoteli, rozsianych w różnych zakątkach regionu.

Niezależnie od nowoprowadzonego programu, podobne inicjatywy były wprowadzane już lata temu. Aby ułatwić turystom wybór miejsca na urlop, który będzie przyjazny zarówno dla wypoczywających, jak i środowiska, w 2006 roku powstało także oznaczenie „Alpine Pearls”, skupiające miejscowości w Alpach, które stawiają na ekologiczną i zrównoważoną turystykę. W jej skład wchodzą miasta Południowego Tyrolu takie jak Moos/Moso, Ratschings/Racines i Villnöss/Funes, Matsch/Mazia, Longiarü/Longiarù, Truden/Trodena i Altrei/Anterivo.

Zwiedzanie bez samochodu? Jak najbardziej!

Jeśli chcesz zorganizować wczasy w Południowym Tyrolu w zgodzie z zasadami zrówno-ważonego rozwoju, warto zacząć od wyboru odpowiedniego środka transportu, takiego jak pociąg lub autobus. Aby dostać się z dworca autobusowego lub kolejowego do wybranego miejsca zakwaterowania, najlepiej skorzystać z usług Südtirol Transfer i zarezerwować transport do wybranej lokalizacji. Od niedawna dostępna jest również usługa transportu elektrycznego z lotniska w Bolzano do ośrodka Kronplatz i z powrotem.

Czy da się odkryć cały Południowy Tyrol bez samochodu? Tak! Mając w ręku kartę Mobil lub jedną z innych lokalnych kart gościa, można skorzystać z kolei, autobusów, a nawet niektórych kolejek linowych. Karta Bikemobil natomiast, oprócz wcześniej wspomnianych środków transportu, umożliwia także korzystanie z wypożyczalni rowerów. A jeśli masz ochotę odwiedzić lokalne muzea – które polecamy – warto zaopatrzyć się w kartę Museumobil, która otwiera drzwi do 80 miejsc.

Region wielu możliwości

Urlop to czas, kiedy możemy odpocząć od codziennych obowiązków i poświęcić czas na aktywności, które przynoszą nam radość i relaks. W Południowym Tyrolu znajdziemy nie tylko piękne krajobrazy i malownicze miasteczka, ale także wiele atrakcji, które pozwolą nam w rozmaity sposób wykorzystać ten czas. Opcji jest wiele, a poniżej krótka dawka inspiracji:

• Kobiety zajmujące się uprawą roli chętnie dzielą się swoją wiedzą i oferują kursy gotowania, wycieczki po gospodarstwach i zajęcia z rękodzieła.

• Piesze wędrówki to świetny sposób na poznanie regionu, z ponad 16 000 kilometrami oznakowanych szlaków turystycznych, które oferują wiele możliwości dla rodzin, miłośników długodystansowych wędrówek czy też grzbietów alpejskich. Zimą natomiast warto spróbować wędrówek w rakietach śnieżnych pośród pięknych, zimowych szlaków turystycznych.

• W regionie znajduje się wiele różnorodnych tras rowerowych, prowadzących przez malownicze doliny i szlaki, które gwarantują niezapomniane wrażenia.

Co więcej, znajduje się tu aż 31 hoteli dla rowerzystów.

• Dla tych, którzy preferują spokojniejsze formy aktywności, idealnym sposobem na podziwianie regionu z zupełnie innej perspektywy jest przejażdżka konno.

• Siedem parków przyrody oraz Park Narodowy Stilfser Joch oferują bogate programy wędrówek i przygód, także z myślą o najmłodszych. Dla dzieci, które chcą lepiej poznać i zrozumieć naturę, dostępne są wycieczki do parków przyrody Dolomitów, podczas których mogą one odkrywać tajemnice przyrody i zrozumieć, jak ważne jest dbanie o nią.

Kuchnia Południowego Tyrolu – z dbałością o każdy szczegół

Dla smakoszy również znajdzie się coś dobrego. Zrównoważona uprawa idzie w parze z regionalnością, sezonowością i specjalnymi, lokalnymi produktami. Powstaje tutaj wiele projektów kulinarnych, które przyciągają miłośników dobrej kuchni. Są to inicjatywy, które skupiają się na innowacyjnych metodach, zrównoważonym rozwoju i odkrywaniu nowych kulinarnych horyzontów.

• Projekt "Cook the Mountain" jest prowadzony przez jedynego 3-gwiazdkowego i certyfikowanego "Zieloną Gwiazdką Michelin" szefa kuchni Norberta Niederkoflera w jego górskiej restauracji AlpINN na szczycie Kronplatz oraz w wielokrotnie nagradzanej restauracji St. Hubertus w San Ćiascian/San Cassiano w Alta Badia.

• W projekcie "Taste Nature", kuchnia wielokrotnie nagradzanego szefa kuchni Theodora Falsera (Johannesstube w Welschnofen/Nova Levante) jest całkowicie oddana lasowi i naturze. Nacisk kładziony jest na harmonię między produktami wytwarzanymi przez młodego rolnika permakultury – Michaela Pfeifera (Eisathhof w Deutschnofen/Nova Ponente), składnikami z okolicznych lasów oraz tradycyjnymi, naturalnymi metodami produkcji.

• Projekt "LaFuGa" (Laboratory for Future Gastronomy) w Bad Schörgau w dolinie Sarntal koncentruje się na innowacyjnych metodach przetwarzania i konserwacji, minimalizowaniu odpadów i wielu innych aspektach zrównoważonego rozwoju. Tutaj zarówno Gregor Wenter, jak i szef kuchni Mattia Baroni poświęcają się odkrywaniu nowych kulinarnych horyzontów.

• Kuchnię w bardziej tradycyjnej formie znajdziemy w 29 gospodach. Wykorzystywane w nich wysokiej jakości, lokalne i sezonowe składniki pomagają w tworzeniu potraw według starych receptur.

• W Południowym Tyrolu znajduję się także 8 gospód, należących do kręgu "Locande Slow Food", który odpowiada za promowanie małych i praktycznie zapomnianych produktów rolnych. Znajdują się one w miejscowościach Pitzock w Villnöss/Funes, Kürbishof w Altrei/Anterivo, Lamm Mitterwirt w St. Martin in Passeier/San Martino in Passiria, Durnwald w Pichl/Colle w dolinie Gsiesertal, Waldruhe w Sexten/Sesto, Alter Fausthof w Völs am Schlern/Fiè allo Sciliar, Oberraut w Percha/Perca i Lerchner's w Runggen/Ronchi.