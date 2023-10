Nie żyje Maciej Trojanowski – dziennikarz i prowadzący kultowy program "Nie do wiary". Informację o jego śmierci podał w mediach społecznościowych producent i przyjaciel zmarłego Maciej Znajdek-Znaniewski. Trojanowski miał 72 lata.

Maciej Trojanowski nie żyje. Prowadził kultowy program "Nie do wiary". Fot. VHS Retro/Youtube/zrzut ekranu

Maciej Trojanowski nie żyje. Prowadził "Nie do wiary"

"W piątek 13 października odszedł mój Przyjaciel – legendarny Prowadzący programu 'Nie Do Wiary' Maciej Trojanowski. Zjeździliśmy razem pół świata. Wspólnie przemierzyliśmy setki tysięcy kilometrów, spędziliśmy razem tysiące godzin w studiu i w terenie. Zrobiliśmy ponad 300 odcinków NDW. Słowem spędziliśmy razem kawał życia. Przyjdzie kiedyś czas, żeby to opisać" – napisał na Facebooku Maciej Znajdek-Znaniewski.

"Dziś Strefa 11 okrywa się żałobą, bo choć kilkanaście miesięcy temu wróciliśmy do prac nad reaktywacją 'Nie do Wiary', to słowa 'Witam w Strefie 11' już nie padną… Maciek, dzięki za wszystko. Żegnaj Przyjacielu! Rodzinie i bliskim składam najgłębsze wyrazy współczucia i wsparcia" – dodał producent.

Kiedy pogrzeb dziennikarza?

Pogrzeb Macieja Trojanowskiego ma odbyć się w piątek 20 października o godz. 13:00 w kościele przy ul. ul. Rynek 17 w Starych Babicach.

Maciej Trojanowski ukończył Politechnikę Warszawską, ale zawodowo związał się z mediami. Prowadził program "Nie do wiary" w TVN w latach 1996-2007. "Nie do wiary" powróciło w 2012 roku do TTV. Było emitowane wówczas przez ponad rok.

"Nie do wiary" był to program zajmujący się m.in. zjawiskami nadprzyrodzonymi czy niewyjaśnionymi historiami.

