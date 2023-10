K atarzyna Żak dziś świętuje wyjątkowy dzień. Aktorka właśnie skończyła 60 lat. Jak sama przyznaje to idealny moment na podsumowanie tego, "co jej się udało, a czego żałuje". W najnowszym wywiadzie żona Cezarego Żaka opowiedziała o tym, co by zmieniła w swoim życiu. Wspomniała również o artystycznej emeryturze.





Katarzyna Żak świętuje 60. urodziny. Aktorka zdradziła, czego teraz żałuje

Kamil Frątczak

