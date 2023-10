A nna Mucha gorąco zachęcała do udziału w głosowaniu parlamentarnym, a także instruowała, co zrobić, aby nie brać udziału w referendum. Teraz równie entuzjastycznie odnosi się do jego wyników. W relacji na Instagramie skupiła się na sytuacji w okręgu wyborczym, gdzie na czele listy PiS-u stał Jarosław Kaczyński.





Mucha kpi z wyników PiS w Kielcach. Jedynką był tam Kaczyński

Joanna Stawczyk

