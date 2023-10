T o co wydarzy się w pogodzie w najbliższych dniach jest trudne do wytłumaczenia. Mieszkańcy północnych regionów kraju doświadczą ataku prawdziwej zimy – oprócz niskich temperatur nie zabraknie też śniegu. Osoby spędzające czas w południowych partiach Polski będą mogły cieszyć się 20 stopniowymi temperaturami i jesiennym słońcem.





Aż trudno uwierzyć, jakie zmiany przyniesie pogoda. Przed nami atak zimy i 20 stopni Celsjusza

Filip Puszczak

