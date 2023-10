Przerażający lot samolotu. Wystartował z otwartymi drzwiami, załoga miała łzy w oczach

Małgorzata Chuchel

W samolocie linii Ryanair doszło do niebezpiecznej awarii czujnika w drzwiach. Podczas startu nie zostały one domknięte, co doprowadziło do spadku ciśnienia na pokładzie i awaryjnego lądowania. Załoga miała w oczach łzy, a przerażeni pasażerowie nie wiedzieli, co się dzieje.