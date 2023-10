J eszcze niedawno bardzo głośno było o transferze Cristiano Ronaldo z Manchesteru United do Al-Nassr. Nie wiadomo, dlaczego w sieci wybuchło niemałe poruszenie. Internauci zaczęli wyszukiwać informacji o śmierci portugalskiego piłkarza. A to nie prawda! Jego syn właśnie dołączył do tego samego klubu, co gwiazdor piłki nożnej.





W sieci pytają o śmierć... Cristiano Ronaldo. Co naprawdę dzieje się z piłkarzem?

Redakcja naTemat.pl

