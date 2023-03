Partnerka Cristiano Ronaldo odważyła się wyznać bolesną prawdę. "Bałam się każdego badania"

Georgina Rodriguez postanowiła zaprosić do swojego życia kamery i opowiedzieć swoją historię. Już w najbliższy piątek (24 marca) na Netfliksie będzie miała miejsce premiera drugiego sezonu serialu "Jestem Georgina". Jak donoszą hiszpańskie media, partnerka Cristiano Ronaldo już w pierwszym odcinku odważyła się wyznać szokującą prawdę na temat swojego macierzyństwa.

"Jestem Georgina" to serial reality show Netflixa o Georginie Rodriguez, partnerce Cristiano Ronaldo, jednego z najlepszych piłkarzy na świecie, którego na Instagramie obserwuje prawie 400 milionów osób

W najbliższy piątek (24 marca) odbędzie się premiera nowego sezonu serialu

Już w pierwszym odcinku influencerka odważyła się wyznać bolesną prawdę

Sześć lat temu Cristiano Ronaldo poznał Georginę Rodriguez. Zostali parą, a kobieta, która nie wywodziła się z bogatej rodziny, weszła do świata oszałamiającej sławy i ogromnych pieniędzy. Obecnie razem z piłkarzem wychowują gromadkę dzieci, latają prywatnymi samolotami, pływają luksusowymi jachtami i żyją długo i szczęśliwie, o czym opowiada serial "Jestem Georgina", który można zobaczyć na platformie streamingowej Netfliks.

Modelka postanowiła kontynuować opowieść swojego życia. Już w najbliższy piątek (24 marca) odbędzie się premiera drugiego sezonu serialu "Jestem Georgina". Jak donoszą hiszpańskie media, już w pierwszym odcinku Rodriguez odważyła się na mocne wyznanie. Influencerka przyznała, że kilkukrotnie poroniła, a miało to miejsce przed narodzinami swojej ostatniej córki.

– Lękałam się każdego badania przed narodzinami bliźniąt. Bałam się, bo wcześniej miałam trzy poronienia. Wracałam do domu w kawałkach – mówi w serialu modelka. Kobieta bała się, jak dzieci przyjmą wieści o utracie brata. Jak sama przyznała, początkowo ukryła przed nimi ten fakt. Wmówiła dzieciom, że chłopiec potrzebuje więcej czasu, by przyjść na świat. Było to możliwe za sprawą pozostałego "ciążowego brzuszka".

Partnerka Cristiano Ronaldo przez bardzo długi czas nie była gotowa na to, by wyznać prawdę dzieciom. Dopiero po czasie pomógł jej w tym piłkarz, który poinformował pociechy o smutnej wiadomości.

– Wciąż miałam brzuszek. Powiedziałam dzieciom, że Angel musi jeszcze trochę zaczekać, zanim się urodzi (...) Dopiero później Cristiano powiedział im, że Angel jest już w niebie. To było dla nich bardzo trudne – wyznała Rodriguez cytowana przez El Español.

Przypomnijmy, że Georgina Rodriguez jest biologiczną mamą trójki dzieci Ronaldo, jak również macochą dla trójki jego dzieci z poprzedniej relacji. Trzeba przyznać, że modelka świetnie odnajduje się w roli mamy. Za wiele rzeczy jest odpowiedzialna, nie zważając na zapracowanego męża co można było zobaczyć w serialu reality "Jestem Georgina".