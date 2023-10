Sąd rejonowy w Poznaniu podjął w piątek decyzję o tymczasowym aresztowaniu 71-letniego Zbysława C., który śmiertelnie ugodził nożem 5-letniego chłopca – poinformował PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak.

Zbysław C. trafia do aresztu tymczasowego

"Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i podjął decyzję o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wobec 71-letniego Zbysława C. na okres trzech miesięcy" – przekazał w rozmowie PAP prok. Wawrzyniak.

Jak dowiedział się reporter TVN24 Łukasz Wójcik, lekarze zdecydowali o możliwości wypisania Zbysława C. ze szpitala. Mężczyzna został zaopatrzony w niezbędne leki. Zbysław C. będzie izolowany, ale na oddziale szpitalnym aresztu śledczego. Wiemy już, że posiedzenie w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu odbyło się w piątek z samego rana. Prokurator przekazał również, że posiedzenie w sądzie odbyło się bez udziału Zbysława C., natomiast na posiedzeniu był obecny jego obrońca.

Przypomnijmy, że w czwartek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prok. Łukasz Wawrzyniak poinformował PAP, że wydano postanowienie o przedstawieniu Zbysławowi C. zarzutów.

Jak podkreślił: "Postanowienie to dotyczy zarzutu zabójstwa tego chłopca poprzez zadanie ciosu i spowodowanie obrażeń skutkujących śmiercią". Okazuje się jednak, że stan zdrowia podejrzanego nie pozwala na wykonywanie czynności z jego udziałem. "Otrzymaliśmy informację ze szpitala, że Zbysław C. jest niezdolny w chwili obecnej do brania udziału w czynnościach procesowych. Niedawno weszły jednak w życie przepisy, które umożliwiają wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów bez konieczności przesłuchania podejrzanego. W przypadku skierowania do sądu wniosku o tymczasowy areszt, sąd też nie musi tego mężczyzny przesłuchiwać" – dodał prokurator.

