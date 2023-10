Innowacyjna ławka z rękawiczek GLOV® stanęła w Praskim Koneserze

18 października 2023 r. w Praskim Koneserze w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, które zainaugurowało nową erę zrównoważonego rozwoju. Odsłonięcie piątej ekologicznej ławki stworzonej z recyklingu zużytych rękawiczek GLOV® to efekt zamkniętego obiegu tekstylnego, który marka prowadzi we współpracy z VIVE Textile Recycling.

mat. prasowy

Ławka, którą można zobaczyć na dziedzińcu Praskiego Konesera obok wejścia do Google for Startups Campus, to efekt współpracy marki GLOV® i Vive Textile Recycling. Powstała z surowców wtórnych, w tym zużytych rękawiczek GLOV®, stanowi doskonały przykład na to, jak można przekształcać odpady w funkcjonalne i ekologiczne elementy małej architektury.

Chcemy pokazać naszym klientom na całym świecie, że dokonując codziennych wyborów, mają wpływ na środowisko. Dlatego nasze działania prowadzimy pod hasłem “Wszystko w Twoich rękach” – mówi Ewa Dudzic-Filaseta, VP marki GLOV®.

Projekt ten podkreśla zobowiązanie marki GLOV® do tworzenia zamkniętego obiegu i minimalizowania wpływu branży beauty na środowisko. Marka GLOV® promuje praktyki zero waste, pozwalając klientom ograniczyć zużycie opakowań i produktów kosmetycznych. Dodatkowym atutem jest fakt, że zużyte produkty GLOV® można odesłać bezpłatnie do producenta, po czym zostaną przetworzone na innowacyjny kompozyt tekstylny Texcellence®. Z niego z kolei mogą powstawać trwałe i wygodne parkowe ławki.

Rękawiczki GLOV®, które zostały wykorzystane do produkcji ławki, to innowacyjny produkt, który zastępuje aż 5 produktów do demakijażu.

Jedna taka ławka to ponad 8 tysięcy zużytych rękawiczek lub 45 tysięcy płatków GLOV®️, które zbieramy od naszych klientek z całego świata. To oznacza, że wspólnymi siłami zaoszczędziliśmy środowisku 1234 tony jednorazowych odpadów: 3 700 000 wacików jednorazowych, 18 000 plastikowych butelek i nawet 3 600 litrów kosmetyków z chemicznym składem. Zamiast śmieci tworzymy wspólnie ławki. – mówi Monika Żochowska, CEO marki GLOV®.

Do tej pory marka GLOV® stworzyła już cztery takie ławki – dwie z nich stanęły w Gdyni, kolejne dwie podróżują z przedstawicielami marki po całym świecie. Ławka, która została uroczyście odsłonięta w Praskim Koneserze, to trzecia ławka, z której będą mogli korzystać wszyscy odwiedzający warszawską Pragę.

Uczestnicy wydarzenia mogli również posłuchać panelu "Zamknięty obieg – droga do zero waste", który odbył się w ramach AIP Seed Day. Prelegentami byli: Monika Żochowska i Ewa Dudzic-Filaseta, co-founderki marki GLOV®️, Marek Zaleski z VIVE Textile Recycling, Karina Królak, projektantka biżuterii zero waste oraz Martyna Kaczmarek, modelka i działaczka społeczna. Rozmawiali na temat budowania biznesu opartego na zasadach zero waste, wspierania innowacyjnych rozwiązań pomiędzy markami, kreatywnym podejściu do zero waste w branży beauty i modowej oraz zamykania obiegu tekstylnego.

To wydarzenie stanowi inspirację, jak firmy takie jak GLOV® mogą aktywnie angażować się w tworzenie bardziej ekologicznej przyszłości i zachęcać konsumentów do podejmowania przemyślanych decyzji zakupowych. Przesłanie jest jasne: wszystko w Twoich rękach!

