Co, jeśli Zbysław C. zostanie uznany za niepoczytalnego? Prok. Wrzosek tłumaczy

Adam Nowiński

W środę Polską wstrząsnęła informacja o ataku 71-latka na grupę przedszkolaków. Mężczyzna miał ugodzić nożem 5-latka. Ten zmarł po przewiezieniu do szpitala. Oskarżony Zbysław C. także przebywa w szpitalu, a lekarze cały czas ustalają, jaki jest jego stan zdrowia i czy może on zostać przesłuchany. Padło podejrzenie, że może on zostać uznany za niepoczytalnego. Czy wtedy uniknie ewentualnej kary? Zapytaliśmy o to prokurator Ewę Wrzosek.