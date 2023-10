Katie Melua nagrała piosenkę do "Chłopów". Powstaje angielska wersja polskiego kandydata do Oscara

"Chłopi" podbijają polskie kina, ale wkrótce zagraniczni widzowie będą mogli obejrzeć (a raczej usłyszeć) animację w języku Szekspira. Powstaje angielska wersja filmu, który na świecie jest znany jako "The Peasants". Na koniec usłyszymy piosenkę śpiewaną przez Katie Melua, którą nagrała z Geoffem Fosterem. Brytyjsko-gruzińska artystka jest zachwycona polskim kandydatem do Oscara

Piosenkę Katie Melua usłyszymy w angielskiej wersji "Chłopów" Fot. TOMASZ RADZIK/AGENCJA SE/East News, kadr z filmu "Chłopi"

Nowy film twórców "Twojego Vincenta" zobaczyło już 307 tysięcy widzów. Taki wynik udało się osiągnąć w tydzień, bo "Chłopi" weszli do kin 13 października.

– Kiedy widzę, jak liczna publiczność chce oglądać "Chłopów" – nie blockbuster, tylko film artystyczny z niszy – to serce mi się raduje! Świetnie, że publiczność chce sięgać po coś oryginalnego. Kawałek tego serca już na zawsze pozostanie w tym filmie, ale wiem już, że było warto – cieszy się reżyserka DK Welchman, która razem z mężem Hugh Welchmanem napisała scenariusz i wyreżyserowała film.

W angielskiej wersji "Chłopów" usłyszymy piosenkę Katie Melua - "End of Summer"

Widzowie za granicą mogą oglądać "Chłopów" na razie z napisami, ale przygotowywana jest anglojęzyczna wersja filmu, czyli po prostu dubbing. Inna niż w oryginale będzie też piosenka końcowa, bo wykona ją wspomniana Katie Melua i Geoff Foster.

"Dziękuję Hugh i Lucowi za zaproszenie mnie do udziału w tym oszałamiającym filmie i piosence. Powstał z 40 tys. klatek utworzonych z obrazów olejnych. Myślę, że jeszcze żaden film nie był dla mnie takim przeżyciem" – napisała Katie Melua.

Niestety "End of Summer" (pl. koniec lata) jeszcze nie miało premiery w sieci, bo artyści weszli do studia w poniedziałek. Pewnie jednak już niedługo będziemy mogli ją usłyszeć w serwisach muzycznych i nie tylko. Wtedy ją tu zamieszczę.

Oryginalną muzykę do "Chłopów" skomponował wspomniany L.U.C. (Łukasz Rostkowski), który specjalnie do filmu założył słowiański kolektyw muzyków folkowych. Wszyscy grali na historycznych instrumentach ludowych, a do współpracy zaproszono ponad 100 artystów z Polski, Ukrainy i Białorusi.

Jeden singiel z teledyskiem wesela Jagny i Boryny już trafił do sieci. "Jesień – Tańcuj" odsłuchano już niemal 900 tys. razy na YouTube. Usłyszymy w niej Kayah, Laboratorium Pieśni i Dagadana oraz kapelę Tęgie Chłopy, a wszystko to w ramach międzynarodowej orkiestry Rebel Babel Film Orchestra pod batutą L.U.C.-a. Tekst utworu został stworzony na podstawie setek słów i cytatów z powieści Władysława Reymonta.

"Chłopi" polskim kandydatem do Oscara. Czy ma szansę na nominację?

Wykonany w niezwykłej technice animacji malarskiej film zbiera mieszane opinie za granicą, ale ogólnie jest chwalony. Ma 72 proc. pozytywnych recenzji w serwisie "Rotten Tomatoes" (dotychczas zamieszczono 9 artykułów, więc nie jest to jeszcze miarodajne).

"Przełożenie tej liczącej ponad 1000 stron powieści na animację to nie tylko adaptacja. To iluminacja" – napisał Christian Blauvelt z IndieWire. Recenzenci są zgodni w tym, że jedną z wad dramatu animowanego jest jego dłużąca się w nieskończoność fabuła. Ich zdaniem scenariusz ocieka brutalnością i pesymizmem, nie dając widzom zasłużonej nutki nadziei.

"'Chłopi' to przepiękny film, pełen życia, dynamizmu i emocji, chociaż nie bez wad. Bez techniki malarskiej zostałaby tylko solidna historia, ale to właśnie animacja tworzy tu magię" – tak z kolei recenzowała Ola Gersz w naTemat. Uważa, że polska produkcja to niemal pewniak do oscarowej nominacji właśnie za najlepszy pełnometrażowy film animowany.