W jakim stanie są dzieci z przedszkola, gdzie chodził Maurycy? Rodzice zabrali głos

redakcja naTemat

W tym tygodniu Poznaniem i resztą Polski wstrząsnęła śmierć 5-letniego Maurycego. Dźgnął go nożem 71-latek, który trafił do aresztu, ale na obserwację psychiatryczną. Wiadomo, w jakim stanie jest reszta dzieci z przedszkola, do którego chodził chłopiec. Głos zabrali ich rodzice.