Wałęsa ostro o Cenckiewiczu. W tle kłótnia obyczajowa z homoseksualizmem w tle

Dorota Kuźnik

"Jesteś największym łajdakiem, jakiego w swoim długim życiu spotkałem" – napisał na portalu X.com (dawniej Twitter) były prezydent RP Lech Wałęsa. To odpowiedź na serię innych wpisów. Cenckiewicz odpowiedział bowiem na tweeta, w którym sugeruje się, że jest on osobą ukrywającą skłonności homoseksualne i relacje, które miały łączyć go z Piotrem Wawrzykiem.