Choć Marcin Hakiel jeszcze do niedawna twierdził, że nie ma w planach upubliczniania kolejnego związku, wydaje się, że zmienił zdanie. Tancerz nie kryje swoje szczęścia w nowej relacji. Niedawno pojawił się z ukochaną na gali Business Power. Przy okazji zdradził, że jego dzieci poznały już jego nową partnerkę. Jak zareagowały?

Marcin Hakiel przedstawił dzieciom nową partnerkę. Wiadomo, jak zareagowały Fot. instagram.com / @marcinhakiel

Od czasu zakończenia małżeństwa z Katarzyną Cichopek, Marcin Hakiel nie unika dyskusji na temat swojego życia prywatnego. Przypomnijmy, że po rozstaniu z aktorką, tancerz związał się z Dominiką. Ten związek, choć krótkotrwały, zdawał się być głęboki – Hakiel nie bał się przedstawiać Dominiki swoim dzieciom. Kobieta była obecna nawet podczas pierwszej komunii jego córki Helenki. Niemniej jednak ich związek dobiegł końca.

Na początku października ex mąż Kasi Cichopek pojawiał się w podcaście "Rozmowy bez kompromisów", w którym ponownie poruszano tematykę rozwodu i związanych z nim przeżyć. Wówczas przy boku Hakiela pojawia się nowa postać. Odpowiadając na bezpośrednie pytanie o charakter tej relacji, tancerz dał do zrozumienia, że poszukuje głębszego związku, a nie chwilowych uniesień.

W miniony weekend Marcin Hakiel zadebiutował na jednym z branżowych eventów z nową ukochaną, z którą podczas gali Business Power wymieniał się czułymi spojrzeniami. Choć z początku nie chciał kolejnego medialnego związku, po rozstaniu z tajemniczą Dominiką postanowił nie ukrywać swojego szczęścia, publikując wspólne zdjęcia na Instagramie.

Przypomnijmy, że Cichopek i Hakiel doczekali się dwójki pociech: syna Adama i córki Heleny. Byli małżonkowie po rozstaniu podjęli decyzję o naprzemiennej opiece nad dziećmi. Jak się okazało, nowa relacja tancerza zmierza w dość poważnym kierunku, gdyż jego obecna partnerka poznała już Adama i Helenę. Tancerz w rozmowie z Pudelkiem zdradził, jak się dogadują.

– Z synem słuchają podobnej muzyki, więc idealnie. Z córką też wszystko okej. Nie budujmy tutaj, nie wiadomo jakiej historii. To nowa relacja, moje dzieci też są już duże, syn ma już 14 lat, córka w grudniu będzie miała 10, więc to nie jest tak, że ktoś specjalnie musi się nimi zajmować – przyznał tancerz.

Internauci w komentarzach odważnie krytykowali nowy związek Hakiela. Wówczas wytknięto problemy w relacji jego nowej ukochanej z dziećmi. W trakcie rozmowy tancerz postanowił nawiązać do tej sytuacji, wspominając o opiece naprzemiennej ustalonej wcześniej z byłą żoną.

– Tam na Instagramie ktoś mi zaczął pisać, że to jest problem. Dzieci to nie jest żaden problem. Poza tym ja mam tydzień dzieci i mieszkamy sami, więc to się wszystko ułoży – podsumował.

Kąśliwe komentarze

Wspólne zdjęcia Hakiela z ukochaną wzbudziły niemałe poruszenie wśród opinii publicznej. Chociaż wielu internautów pożyczyło szczęścia tancerzowi w nowej relacji, inni pozwolili sobie na kąśliwe uwagi.

"Każda ładniejsza od Cichopek"; "Z jednego związku w kolejny"; "Ładna, ale czuję, że wylansuje się przy panu"; "Miejmy nadzieję, że znalazł Pan wreszcie swoje szczęście, ale z pewnością nowa partnerka nie jest poprzednią Dominiką (jeżeli chodzi o klasę)" – pisali.

Hakiel postanowił przywołać obserwatorów do porządku: "Mam prośbę o nieobrażanie się na moim profilu. Nie jestem zwolennikiem usuwania komentarzy, ale niektórzy z nas czują się za swobodnie. Szanujmy się. Dobrej niedzieli".

Warto przywołać słowa, które Hakiel powiedział parę miesięcy temu. Wszystko wskazuje na to, że choreograf jednak zmienił zdanie, bo w najnowszych postach nie dość, że pokazał twarz nowej partnerki, to oznaczył jej konto.

"Ja już powiedziałem kiedyś, że nie planuję kolejnych medialnych związków, nie chcę, żeby to było bardziej ściankowe. Zakończyłem już jeden długi, medialny związek i wyciągnąłem z tego pewne wnioski. Myślę, że ta sfera życia, w tej nowej relacji, pozostanie bardziej moja" – zapowiadał jeszcze w czerwcu w jednej z rozmów.