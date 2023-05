Córka Cichopek i Hakiela przystąpiła do komunii. Tabloid ujawnił, jak zachował się Kurzajewski

W miniony weekend 9-letnia Helena przystąpiła do pierwszej komunii świętej. W tym ważnym dla dziewczynki dniu obecni byli jej rodzice – Katarzyna Cichopek oraz Marcin Hakiel, którzy pojawili się na uroczystości wraz z obecnymi partnerami. Jaka atmosfera panowała pod kościołem? Tancerz i gwiazda TVP postanowili wyprawić dwa osobne przyjęcia.

Komunia córki Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Uroczy gest Kurzajewskiego Fot. Instagram.com / @marcinhakiel

Córka Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela przyjęła pierwszą komunię świętą.

Helenka spędziła ten dzień w gronie najbliższych, a rodzice zorganizowali jej dwa przyjęcia

Na uroczystość prezenterce towarzyszył ukochany, Maciej Kurzajewski, a tancerzowi jego partnerka Dominika, która pozostaje anonimowa

Tabloid pokazał zdjęcia z wydarzenia i ujawnił, jak zachował się gwiazdor TVP

Komunia córki Kasi Cichopek i Marcina Hakiela. Uroczy gest Kurzajewskiego

Rozwód rodziców to zawsze trudne doświadczenie dla dorastającego człowieka. Dzieci Katarzyny Cichopek i Marcina Hakiela musiały zaakceptować to, że mama i tata już nie będą razem. Niełatwe było to dla 9-letniej Helenki, która jest oczkiem choreografa.

"Po rozstaniu dzieci pytały mnie, czy to już jest na zawsze. Ważne jest, żeby wtedy też z dziećmi rozmawiać, mówić: 'To jest wspólna decyzja rodziców, wy jesteście dla nas najważniejsi i będziemy teraz osobno robić tak, żebyście byli jak najszczęśliwsi'" – powiedział niedawno tancerz w wywiadzie na łamach "Wprost".

Wówczas nawiązał także do tego, jak dziś wygląda kontakt z byłą żoną, powołując się na to, co czytał w mediach.

"Gdzieś nawet czytałem taki artykuł, że podobno mamy super relacje, widujemy się z moją byłą partnerką i jej nowym partnerem (red. Kurzajewskim). To jest wyssane z palca. No, chyba że ktoś miło, gładko i przyjemnie się rozstał, to może wtedy tak się da? Choć dla mnie to nie jest naturalne. Nie oszukujmy się, taki idealny sztuczny twór nie istnieje" – ocenił Hakiel.

Wobec powyższych słów można było spodziewać się, że podczas pierwszej komunii świętej Heleny "powieje chłodem" między jej rodzicami i obecnymi partnerami. Tancerz już wcześniej zapowiedział, że będą dwa, osobne "obiady" komunijne.

"Mamy tak, że tydzień każdego rodzica kończy się i zaczyna w szkole. Uważam, że to jest najzdrowsze, bo po co sobie dorzucać emocji? I tak czasem musimy się widywać na wywiadówkach, czy np. niedługo córka będzie miała komunię, to wiadomo, że będziemy w kościele razem, ale przyjęcia robimy już osobno. Stwierdziłem, że trzeba to przeżyć. Jest takie powiedzenie, że czas leczy rany, a ja nie do końca się z tym zgadzam" – oświadczył. Z relacji "Faktu" wynika jednak, że Cichopek i Hakiel zadbali o to, aby ich pociecha dobrze wspominała ten dzień. Na kadrach zrobionych przez paparazzo widać, że dużo się uśmiechali.

Ponadto gwiazdor TVP postarał się, aby dziewczynka i jej rodzice nie czuli się skrępowani w tej sytuacji. Miał zaproponować, że porobi im pamiątkowe zdjęcia.

"Maciej Kurzajewski, towarzyszący ubranej na biało Kasi Cichopek, zrobił zdjęcia komunijne z Helenką, Adamem, Kasią i Marcinem, więc raczej nie było żadnych zgrzytów. Trzeba powiedzieć, że zarówno rodzice jak i ich nowi partnerzy zachowali się z wielką klasą" – podał serwis.