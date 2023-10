Lara Gessler ma problemy ze zdrowiem. Musiała zrezygnować ze swoich zobowiązań

Lara Gessler ostatnimi czasy boryka się ze swoim zdrowiem. Influencerka w mediach społecznościowych zaniepokoiła swoich fanów bardzo złym samopoczuciem. Jak się okazało z powodu choroby córka Magdy Gessler zmuszona była zrezygnować z wielu ważnych wydarzeń.

Choć dla wielu Lara Gessler wciąż pozostaje córką Magdy Gessler, to od wielu lat spełnia się zawodowo. Nie jest tylko pociechą znanej restauratorki, ale również przedsiębiorczynią i influencerką aktywnie działającą w mediach społecznościowych. Na swoim Instagramie chętnie udostępnia kadry ze swojego życia prywatnego.

Niedawno celebrytka zdradziła, że chciałaby nawet zorganizować huczne urodziny swojej córki Neny. Niestety choroba zmusiła ją do zwolnienia tempa, o czym poinformowała na InstaStories.

Lara Gessler boryka się ze swoim zdrowiem. Choroba zatrzymała ją w domu

Lara Gessler z okazji trzecich urodzin swojej córeczki zaplanowała huczne wydarzenie. 22 października miała odbyć się wielka impreza, niestety z powodu choroby Lara była zmuszona odwołać wydarzenia. Jak się okazało choroba wpłynęła nie tylko miała wpływ na urodziny Neny, ale także na inne zobowiązania influencerki.

"Po dziesięciu dniach strasznego kaszlu i braku normalnego snu mój organizm powiedział mi stop. Ból głowy, dreszcze, pokrzywka" – napisała na InstaStories.

"Nie poszłam na ważne święto cudownej i bardzo wyjątkowej osoby. A dziś odwołałam rodzinne urodziny Neny u mojej mamy. Mam zapalenie oskrzeli i muszę się ogarnąć. I to nie na tym polu, które ogarniam bez problemu, czyt. codzienność, wszystko poza mną" – dodała po chwili Lara Gessler.

Złe samopoczucie influencerki zaniepokoiło jej fanów, którzy postanowili wysłać jej dobre słowa i życzenia powrotu do zdrowia. Wiadomości od internautów zmobilizowały Gessler do nagrania "zdrowotnego update'u". Przyznała, że czuje się lepiej, a zapalenie oskrzeli okazało się "chorowaniem w jej stylu". Dlaczego?

– Dzień dobry moi mili. Dzięki za wszystkie dobre słowa. Jest trochę lepiej. Jak się okazało, zapalenie oskrzeli jest chorowaniem w moim stylu, bo nie można leżeć. Jak powiedział pan doktor, to jest najprostsza droga do zapalenia płuc i najczęstszy błąd, dlatego warto je jak najszybciej zdiagnozować. Ja za szybko go nie zdiagnozowałam, ale też nie miałam, kiedy leżeć – przyznała.

Po chwili influencerka zdradziła, że ostatnie dni spędziła na przearanżowaniu swojego domu i jesiennych porządkach. Mimo chwilowej nieobecności Lara podziękowała swoim fanom za troskę.

– Rzuciłam telefon w kąt, nieświadomie zupełnie. Teraz też zobaczyłam, że wielu z was się zatroskało, więc dziękuję bardzo. Czuję się lepiej, a też brzmię jeszcze średnio. Ale dzisiaj przespałam noc. To znaczy, że jesteśmy na dobrej drodze – poinformowała Lara Gessler.

W następnej relacji opowiedziała, jak wraz z rodziną świętowali trzecie urodziny jej córeczki. Influencerka zdradziła, że trzylatkę odwiedziła znana babcia.

– Moja mama wpadła wczoraj. Przywiozła prezenty dla Neny, przywiozła tort. Przybyły kolejne zabawki, tak żeby nie było co segregować. Oczywiście te zostały, ma nowe wspaniałe – opowiadała z uśmiechem.

Na koniec Lara Gessler poinformowała o problemie, z którym się boryka. Jak się okazało, jej trzyletnia pociecha obgryza paznokcie, co niesamowicie ją denerwuje. – Ja strasznie lubię dbać o dłonie. To mnie jakoś totalnie przeraża i frustruje, bo nie potrafię nad tym zapanować. Jak macie jakieś rady to słucham – podsumowała, zwracając się do swoich obserwatorów o wsparcie.