Jeden ze statków wycieczkowych pozwoli chętnym osobom na zakup kajuty, w której następnie będą mogły one odbyć rejs dookoła świata, który potrwa 3,5 roku. Ceny "mieszkań" na statku zaczynają się już od 400 tysięcy złotych. Po zakończeniu rejsu będzie można odsprzedać lub wynająć swój lokal.

Zakup mieszkania na statku wycieczkowym, może okazać się dużo tańszy niż na lądzie fot. materiały prasowe Villa Vie Residences

Obecny rynek mieszkaniowy w Polsce nie zachęca ani do zakupu mieszkania, ani do jego wynajmu. Ceny są tak wysokie, że tak naprawdę na własny kąt stać jedynie nielicznych, a i to wiąże się z wieloma formalnościami, których trzeba dopełnić, zanim uda nam się nabyć nieruchomość.

A co gdyby zamieszkać na kilka lat na statku? Choć brzmi to trochę niepoważnie, to w przypadku pracowników zdalnych, którzy mają możliwość pracy z dowolnego miejsca na świecie, może się to okazać całkiem sensowną opcją. Oczywiście pod warunkiem, że nic nas nie trzyma w kraju.

Z propozycją zakupu stosunkowo tanich kajut-mieszkań wyszła firma Villa Vie Residences. Jest to nowy start-up, którego koncepcją jest stworzenie statku, na którym będzie można równocześnie mieszkać, pracować i odbywać podróże dookoła świata. Dyrektor generalny firmy twierdzi, że trwająca właśnie budowa statku zakończy się do końca tego roku i już w maju wyruszy on w 3,5-letnią podróż dookoła świata.

Villa Vie wyruszy dokładnie 15 maja 2023 roku z portu w Southampton, zatrzymując się w 425 portach w 147 krajach. W prezentowanej ofercie podróżni mają spędzić 87 dni w Europie Północnej, 105 dni w Ameryce Północnej, 68 dni w Afryce i 76 dni w Azji Południowej. W niektórych portach będą również wielodniowe przystanki, w tym między innymi 12-dniowy dok zaplanowany w Singapurze.

Ceny kajut rozpoczynają się już od 100 tys. dolarów za jednopokojowy apartament, do 250 tys. dolarów za pokój z balkonem. Ceny nie zawierają jednak miesięcznych opłat za rejs, a te wynoszą nie tak mało, bo 3500 dolarów. Z 630 dostępnych lokali, do sprzedaży trafi 95.

Mieszkanie na statku nie musi być jednak zobowiązaniem na całe życie. Można go później swobodnie odsprzedać lub wynajmować. Nie ma też obowiązku brania udziału w całym 3,5 rocznym rejsie.

W przeciwieństwie do większości typowo wakacyjnych statków wycieczkowych, Villa Vie twierdzi, że ich statek będzie miał również centrum biznesowe z biblioteką i biurami z szybkim internetem. Na pokładzie będzie także możliwość skorzystania z licznych kursów, między innymi gotowania.

Mieszkańcy statku nie będą musieli się również martwić sprzątaniem swoich mieszkań, ponieważ zrobi to za nich zatrudniony w tym celu personel sprzątający.

Istnieje również możliwość dołączenia do rejsu bez zakupu kajuty. Podróżni mogą zamiast tego zarezerwować segmenty "pay-as-you-go" na okres od 35 do 120 dni.

