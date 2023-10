Mieli "przełknąć żabę". Kobosko ujawnia, jak PiS chciał przekupić Trzecią Drogę ws. koalicji

Natalia Kamińska

P iS próbowało przekonać Trzecią Drogą do wejścia w koalicję rządową. Politykom tej formacji zaoferowano konkretne stanowiska. Szczegóły tego, co PiS chciał im dać, zdradził mediom wiceprzewodniczący partii Szymona Hołowni, Michał Kobosko.