Nowa Corolla TS Kombi: przeszła facelifting, ale to nie wygląd zachwyca najbardziej 

Najpopularniejsze auto w Polsce przeszło w tym roku lekką metamorfozę wizualną i ogromną przemianę, jeśli chodzi o napędy hybrydowe. Odświeżona i udoskonalona wersja 12. generacji Corolli jest dostępna w salonach marki w wielu atrakcyjnych konfiguracjach. Najszybciej realizowane są zamówienia na Corollę TS Kombi z bardzo pojemnym bagażnikiem i dwoma napędami hybrydowymi najnowszej generacji do wyboru. Spójrzmy więc, co ma do zaoferowania Toyota Corolla w wersji TS Kombi?

Fot. materiały prasowe

Można zaryzykować stwierdzenie, że Corolla to pojazd, którego nie sposób nie lubić. I nie będzie to wcale subiektywna opinia: w Polsce to właśnie Toyota Corolla plasuje się na pierwszej pozycji list sprzedaży. Od stycznia do września tego roku zarejestrowano aż 18 405 egzemplarzy tego modelu. Sympatie polskich kierowców pokrywają się z globalnymi trendami, bo i na światowych drogach to właśnie Corolla cieszy się największą popularnością.

W tym roku do sprzedaży trafiła nowa, odświeżona wersja, która jeszcze bardziej spodobała się fanom rodzinnych, pojemnych i oszczędnych aut. Bo któż obraziłby się za zwiększenie czasu jazdy w trybie elektrycznym, jeszcze niższe zużycie paliwa i ulepszone multimedia?

Odpowiedź możemy, póki co, zostawić bez komentarza i zamiast tego przejść do konkretów. To przecież na ich podstawie wyrabiamy sobie zdanie. Sprawdźmy zatem, jakie niespodzianki kryje nowa Toyota Corolla TS Kombi.

Kluczowym elementem, który definiuje nowe oblicze Corolli TS Kombi, jest zastosowanie dwóch napędów hybrydowych nowej, piątej generacji. Jakie elementy hybrydowego układu napędowego udało się ulepszyć?

Jak wygląda cennik nowej Toyoty Corolli TS Kombi? Model z napędem hybrydowym 1.8 można mieć już od 126 900 zł. Marka proponuje również korzystne rozwiązania leasingowe. Miesięczna rata Leasingu KINTO ONE dla firm rozpoczyna się już od 1241 zł netto, natomiast w leasingu konsumenckim KINTO ONE dla osób prywatnych od 1527 zł brutto.