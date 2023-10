Małe Kroki. Duża Zmiana – nowa interaktywna strefa Samsung w Centrum Nauki Kopernik

W Centrum Nauki Kopernik powstała nowa, interaktywna strefa Samsung prezentująca zrównoważone działania marki. To kolejny projekt będący rezultatem długoletniej współpracy między firmą a Centrum. Strefę można odwiedzać bezpłatnie już od 26 października w holu głównym Centrum Nauki Kopernik.

Fot. materiały prasowe / Samsung

Firma Samsung jest partnerem strategicznym Centrum Nauki Kopernik od początku jego istnienia. W ramach współpracy wspiera instytucję przy tworzeniu programów edukacyjnych, wydarzeń, czy dostarczaniu rozwiązań technologicznych na potrzeby ekspozycji. Kopernik inspiruje do doświadczania, rozumienia świata i odpowiedzialnego działania. Nowa strefa Samsung idealnie wpisuje się w tę misję.

– Dbałość o środowisko oraz współpraca to jedne z najważniejszych wartości Kopernika. W naszej codziennej pracy promujemy rozsądne gospodarowanie zasobami i minimalizowanie emisji dwutlenku węgla. Cenimy współpracę opartą na zaufaniu pozwalającą na realizację wspólnych celów. Takie właśnie jest nasze wieloletnie partnerstwo z firmą Samsung. Strefa „Małe Kroki. Duża Zmiana” to doskonały przykład edukacji w temacie zrównoważonego rozwoju – podkreśla Robert Firmhofer, Dyrektor Centrum Nauki Kopernik.

Małe kroki. Duża zmiana – odpowiedzialność zaczyna się w domu

Strefa Samsung to interaktywna przestrzeń, która zabiera odwiedzających w podroż po rozwiązaniach marki na rzecz wspierania zrównoważonego rozwoju w całym cyklu życia produktu. Od produkcji i dystrybucji, przez użytkowanie aż do utylizacji. Małe kroki w stronę dużej zmiany – to motto przewodnie wystawy edukacyjnej, która pokazuje, jak innowacyjne rozwiązania mogą wpływać na zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko na każdym etapie cyklu życia produktu.

W strefie Samsung znajdziemy informacje m.in. o wprowadzonym w tym roku filtrze Less Microfiber™, który można podłączyć do pralki, a który został stworzony z połączenia inspiracji producenta odzieży Patagonia oraz ekspertyzy światowej organizacji zajmującej się ochroną oceanów Ocean Wise. Zapobiega on przedostawaniu się do oceanu nawet do 98%1 mikroplastiku uwalnianego podczas prania, co odpowiada ok. ośmiu plastikowym butelkom o pojemności 500 ml rocznie2 przy stosowaniu go cztery razy w tygodniu.

Producent zwraca również uwagę odwiedzających na aspekt energooszczędności. Chodzi tutaj nie tylko o wybór urządzeń o wysokich klasach energetycznych, ale także takich, które wykorzystują nowoczesne, inteligentne technologie pozwalające na efektywne zarządzanie zużyciem energii.

Mowa tutaj o aplikacji SmartThings3 do inteligentnego zarządzania domem. SmartThings pozwala użytkownikowi na bieżące monitorowanie i zarządzenie zużyciem energii w naszych domach. Co więcej, gdy aktywowany zostanie tryb AI Energy Mode w aplikacji SmartThings, wszystkie podłączone urządzenia przełączą się automatycznie w tryb oszczędzania tak, aby zużyć jak najmniej energii elektrycznej z korzyścią dla środowiska.

Pilot solarny SolarCell pozwala zapomnieć o konieczności wymiany baterii. W strefie można go obejrzeć, a także poznać kreatywne pomysły na ponowne wykorzystanie ekoopakowań po telewizorach Samsung. Nie zabrakło także aktywności przeznaczonych dla młodszych dzieci, na które czekają m.in. gry edukacyjne, ciekawostki, układanka, czy magnetyczny sorter. A to tylko kilka atrakcji, które Samsung przygotował dla odwiedzających strefę.

W swojej interaktywnej przestrzeni Samsung zachęca odwiedzających do dyskusji na temat tego, jakie małe kroki może wykonać każdy z nas, by przyczynić się do większej zmiany. To kwestie takie jak chociażby możliwy zwrot starego, zużytego sprzętu elektronicznego, czy wybór odpowiedniego programu piorącego w pralce. Do budowania odpowiedzialnych nawyków w trosce o planetę Samsung zachęca wraz z partnerami strefy – UNEP/Grid- Warszawa oraz ElektroEko, z pomocą których powstały edukacyjne treści interaktywnej wystawy.

Owocne, długoletnie partnerstwo na rzecz społeczności

Podczas trwającego ponad 12 lat partnerstwa Samsung wspólnie z Centrum Nauki Kopernik popularyzuje naukę przy wykorzystaniu nowych technologii, tworząc programy edukacyjne, wystawy oraz zapewniając dodatkowe atrakcje zwiedzającym w czasie organizowanych wydarzeń. Rozwiązania technologiczne Samsung są obecne na wystawach oraz mini warsztatach. Firma jest również inicjatorem tematycznych stref i wydarzeń m.in. wystawy „Samsung i kropka” nt. technologii kropek kwantowych (2017), wystawy nt. czystego powietrza „Samsung aż chce się oddychać” (2020).

Wspiera także Wieczory dla dorosłych, w czasie których Kopernik jest dostępny tylko dla osób pełnoletnich. Od 2017 roku Samsung wraz z Centrum Nauki Kopernik organizują pod koniec wakacji święto nauki i technologii, czyli Dzień Odkrywców. W tym dniu wszyscy chętni mogą zwiedzać obiekt bezpłatnie i korzystać ze specjalnie przygotowanych atrakcji.

Firma została także Partnerem Głównym Pracowni Przewrotu Kopernikańskiego, czyli pierwszego centrum badawczo-rozwojowego na rzecz edukacji. Z kolei Centrum Nauki Kopernik to partner Samsung Solve for Tomorrow – globalnego programu firmy skierowanego do młodzieży, którego celem jest wzmacnianie kompetencji przyszłości i rozwiązywanie lokalnych problemów.

Strefa Samsung dostępna jest nieodpłatnie dla wszystkich odwiedzających w holu głównym Centrum Nauki Kopernik od 26.10.2023.

[1] Testy przeprowadzone w laboratorium Ocean Wise Plastics Lab na modelu WW90T734DWH (przy użyciu cyklu Syntetyki, około 2 kg prania z syntetycznych tkanin) porównujące ilość uwolnionej mikrowłókien z zainstalowanym filtrem Less Microfiber™ i bez niego. Ilość jest obliczana przez filtrowanie wody drenażowej przez filtr 50um. Wyniki mogą się różnić w zależności od ubrania i środowiska.

[2] Testy przeprowadzone w laboratorium Ocean Wise Plastics Lab na modelu WW90T734DWH (przy użyciu cyklu Syntetyki, około 2 kg prania z syntetycznych tkanin) porównujące ilość uwolnionej mikrowłókien z zainstalowanym filtrem Less Microfiber™ i bez niego. Ilość jest obliczana przez filtrowanie wody drenażowej przez filtr 50um. Wartość redukcji jednego cyklu prania wynosząca 0,627 g jest oparta na wsadzie o masie 5 kg (0,125 g/kg x 5 kg). Roczna redukcja (132g) jest obliczana na podstawie 210 cykli (4 razy w tygodniu, 52 tygodnie) i obciążenia 5kg w każdym cyklu. Waga butelki 500㎖ (15,4 g) opiera się na wytycznych koreańskiego Ministerstwa Środowiska dotyczących plastikowych butelek.

[3] Aplikacja SmartThings jest dostępna na urządzeniach z systemem Android (wersja 8.0 lub wyższa) i iOS (wersja 13 lub wyższa). Wymagane połączenie Wi-Fi i posiadanie Samsung Account.