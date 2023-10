Kiedy spadnie śnieg? W najnowszej prognozie pogody nie ma dobrych wieści

Coraz częściej zastanawiamy się nad tym, kiedy przyjdzie zima. Sprawia to chłodniejsza aura, nocne przymrozki i w wielu przypadkach – przeziębienia. Oto najnowsza długoterminowa prognoza IMGW, dzięki której dowiemy się, czego możemy spodziewać się w najbliższych miesiącach. I nie są to najlepsze wieści dla fanów prawdziwej zimy.

Już wiadomo, kiedy może spaść pierwszy śnieg. Synoptycy z IMGW nie mają dobry wieści. Fot. Adam Burakowski / Reporter

Mimo odczuwalnego dużego ochłodzenia (to z powodu bardzo ciepłego września) październik jest zdecydowanie powyżej średniej. Temperatura powietrza w całej Polsce przekracza notowane w ostatnich 30 latach normy dla tego miesiąca. A co będzie w listopadzie, według długoterminowej prognozy pogody IMGW? Temperatury mają mieścić się w zakresie typowym dla tego miesiąca. Jednak będzie to miesiąc jeszcze bardziej mokry niż zwykle. Grudzień za to ma być niezwykły. Będzie ponadprzeciętnie ciepło. Najwyższe temperatury IMGW prognozuje w Szczecinie: 1,4 - 3 stopnie Celsjusza. Ze względu na lekki mróz w nocy może zaskoczyć nas śnieg, ale z powodu stosunkowo wysokich temperatur nie utrzyma się długo.

Prawdziwą zimę zobaczymy dopiero w styczniu. W całej Polsce średnie temperatury będą już w normie, co oznacza, że spadną poniżej zera stopni. Opady śniegu mogą pojawić się w ilości przewyższającej średnią. We wcześniejszych miesiącach powinniśmy raczej zaopatrzyć się w płaszcze przeciwdeszczowe, gdyż śnieg w dużej ilości nie jest zapowiadany.

Jaka pogoda w listopadzie?

Publikowaliśmy też w naTemat prognozy pogody w nieco krótszej perspektywie. Wiemy na przykład, jakich temperatur możemy spodziewać się w listopadzie. Przełom października i kolejnego miesiąca ma być nadspodziewanie ciepły. Jest możliwe, że na termometrach zobaczymy nawet 20 stopni Celsjusza!

Na pięknie zapowiadający się przełom października i listopada wskazuje wiele prognoz. Wynika to choćby z modelu ECMWF, który wskazuje, że między 30 października a 5 listopada średnie temperatury będą powyżej normy. Te mają sięgać nawet 20 stopni.

Jaka pogoda we Wszystkich Świętych i Zaduszki?

Ci, którzy planują odwiedzić groby bliskich we Wszystkich Świętych, powinni przygotować się na chłód i deszcz.

Według synoptyków Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej pogoda we Wszystkich Świętych oraz w Zaduszki nie będzie rozpieszczała Polaków. Szczególnie pierwszego listopada musimy nastawić się na opady deszczu oraz niskie temperatury. Pierwszego listopada w prawie całym kraju musimy szykować się na duże zachmurzenie. Przejaśnienia pojawią się tylko na zachodzie Polski, ale dopiero w drugiej części dnia. Ale brak słońca nie będzie jedynym mankamentem tego dnia. W całym kraju przetoczy się front z opadami deszczu, miejscami bardzo intensywnymi, a w górach z opadami śniegu z deszczem. We Wszystkich Świętych będzie chłodno – temperatura maksymalna wyniesie od 6 st. Celsjusza na północnym wschodzie i Podhalu do 13-14 stopni na Dolnym Śląsku i zachodzie kraju.

Według map pogodowych Windy.com w nocy ze środy na czwartek na północnym wschodzie kraju pojawią się opady śniegu z deszczem, które utrzymają się w tym regionie aż do połowy dnia. W pozostałej części kraju prognozowane są lokalne opady deszczu.