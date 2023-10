"Chłopi" powalczą o Oscara w kolejnej kategorii? Rostkowski ma nowe wieści

Łukasz L.U.C. Rostkowski, który odpowiadał za ścieżkę dźwiękową do "Chłopów", podzielił się w sieci dobrą wiadomością. Twórcy filmu zgłosili soundtrack tej produkcji do walki o Oscara w kategorii najlepsza muzyka filmowa.

Łukasz L.U.C. Rostkowski zgłosił muzykę z "Chłopów" do Oscarów. Fot. materiały prasowe // Fot. Instagram/ @l.u.c.official

"No to mam dla Was news! Z okazji światowej premiery ścieżki dźwiękowej do 'Chłopów' oficjalnie potwierdzam, że twórcy filmu zdecydowali, że także muzyka powalczy o Oscara! Jesteśmy w Los Angeles i właśnie zgłaszamy soundtrack do Best Original Score!!! To jeden z ważniejszych momentów mojego życia" – przekazał w nowym poście na Instagramie Łukasz Rostkowski.

W dalszej części podziękował swoim fanom za to, że towarzyszą mu przez lata. Pogratulował też wszystkim muzykom z międzynarodowej orkiestry Rebel Babel, z którą nagrał ścieżkę dźwiękową do filmu. "Od dziś, dzięki Milan Records, soundtrack dostępny jest na całym świecie, więc gdziekolwiek macie znajomych, podajcie dalej owoc czterech lat pracy prawie 100 muzyków" – dodał.

Album Łukasza Rostkowskiego i Rebel Babel Film Orchestry składa się z 21 kompozycji, w których zawarta jest "bogata muzyka filmowa zagrana wyłącznie na autentycznych ludowych instrumentach".

Na płycie pojawiają się m.in.: Kayah, Kwiat Jabłoni, Ralph Kaminski, Apolonia Nowak, Dagadana, Lor, Laboratorium Pieśni, Sutari, Tęgie Chłopy, Maria Pomianowska, Julia Wieniawa, Bela Komoszyńska, Małgorzata Kożuchowska, T.ETNO, a także ukraińscy artyści (Chór Vyrij) i białoruski dudziarz Vital Voronau.

Dodajmy, że L.U.C. poleciał do Los Angeles w związku z pokazem "Chłopów" na festiwalu filmowym American Film Institute – AFI Fest w prestiżowym Chinese Theater. O tym, że "Chłopi" zostali polskim kandydatem do Oscara w kategorii najlepszy film zagraniczny, dowiedzieliśmy się pod koniec września.

To animowana adaptacja dzieła noblisty Władysława Reymonta. Za reżyserię filmu odpowiada duet Dorota Welchman i Hugh Welchman, twórcy "Twojego Vincenta", czyli malarskiej animacji nominowanej do Oscara w 2018 roku w kategorii animacja.

Przy ich najnowszej produkcji pracowało ponad 100 malarzy – dzięki ich talentowi w ciągu 200 tys. godzin udało się stworzyć obrazy olejne inspirowane twórczością Józefa Chełmońskiego, którymi zastąpiono zwykłe klatki w filmie.

Pracę malarzy poprzedził jednak plan zdjęciowy z udziałem prawdziwych aktorów. W roli Jagny wystąpiła Kamila Urzędowska ("Żmijowisko"), w roli Antka Boryny - Robert Gularczyk ("Twój Vincent"), zaś jako Macieja Borynę oglądamy Mirosława Bakę ("Krótki film o zabijaniu"). W obsadzie znaleźli się również Julia Wieniawa ("W lesie dziś nie zaśnie nikt"), Maciej Musiał ("Rodzinka.pl"), Sonia Bohosiewicz ("Inni ludzie") oraz Ewa Kasprzyk ("Kogel-mogel").