"Chłopi" zadebiutują na międzynarodowym festiwalu. To nowy film twórców "Twojego Vincenta"

Niezwykła animacja malarska na podstawie powieści Władysława Reymonta "Chłopi" będzie mieć światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Reżyserami filmu są Dorota i Hugh Welchmanowie, którzy wcześniej w podobnej technice nakręcili nominowanego do Oscara "Twojego Vincenta".

Fot. "Chłopi" / materiały prasowe

Film animowany "Chłopi" powstawał przez kilka lat. Najpierw nakręcono sceny z aktorami. Zagrali w nich m.in.: Robert Gulaczyk (Antek), Mirosław Baka (Boryna), Andrzej Konopka (Wójt), Ewa Kasprzyk (Dominikowa), Sonia Mietielica (Hanka), Małgorzata Kożuchowska (Organiścina), Sonia Bohosiewicz (Wójtowa), Maciej Musiał (Jasio), Dorota Stalińska (Jagustynka), Julia Wieniawa (Marysia Pastuszka), Mateusz Rusin (Mateusz). W rolę Jagny wcieliła się Kamila Urzędowska.

Następnie malarze przystąpili do żmudnego procesu przeniesienia filmowych kadrów na płótna, które potem "ożywiono" w animacji (przy "Twoim Vincencie" powstało aż 65 tys. obrazów). Cały proces trwał dwa lata. "Artyści malowali kluczowe klatki za pomocą farb olejnych Cobra (Royal Talens) na płótnie, a grupa animatorów tworzyła klatki pośrednie, aby całość była płynna i przyjemna dla oka" – czytamy w informacji prasowej.

"Chłopi" zadebiutują na festiwalu w Toronto. W polskich kinach zobaczymy ich od 13 października

Animacja ma być "esencją półwiecza malarstwa europejskiego z przełomu XIX i XX wieku, z naciskiem na styl Młodej Polski". Mają oddać klimat powieści Władysława Reymonta, który jest przepełniony opisami przyrody. Efekt mogliśmy już zobaczyć w teaserze filmu.

Światowa premiera "Chłopów" odbędzie się na festiwalu w Toronto, który przypada w tym roku na 7-17 września.

Cieszymy się, że światowa premiera "Chłopów" odbędzie się na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. Misją festiwalu jest "zmiana sposobu, w jaki ludzie postrzegają świat poprzez film", a filozofia ta jest bliska naszym sercom. "Chłopi" to dla nas kolejna podróż, która pozwoliła zagłębić się w emocjonalne możliwości i estetyczne piękno techniki animacji malarskiej. Adaptacja "Chłopów" pozwoliła nam również przybliżyć światu niesamowitą powieść Reymonta, która mimo Nagrody Nobla jest obecnie w dużej mierze nieznana poza granicami Polski. Nie mogłem sobie wyobrazić lepszego miejsca niż Toronto, aby podzielić się tą epopeją z zagranicznymi widzami po raz pierwszy Hugh Welchman współreżyser i producent "Chłopów" ze studia BreakThru Films

Polska kinowa premiera zaplanowana jest na 13 października, ale pierwsze pokazy w naszym kraju będą miały miejsce w czasie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni (18-23 września). "Chłopi" biorą udział w Konkursie Głównym.

"Chłopi" - animacja na podstawie powieści Reymonta. Galeria zdjęć z filmu i produkcji

"Na tle zmieniających się pór roku i sezonowych prac polowych rozgrywają się losy rodziny Borynów i pięknej, tajemniczej Jagny. To właśnie kobiety, w szczególności tragiczna postać Jagny, znajdą się w sercu fabuły. Unikalny mikroświat wiejskiej wspólnoty stanie się pretekstem do opowiedzenia uniwersalnej i niesamowicie aktualnej historii. Historii o tragicznej miłości i życiu w małej społeczności, gdzie reguły i brutalne zasady gry wyznaczają każdemu określone miejsce w grupie, a wyjście poza ciasne ramy grozi upokorzeniem i odrzuceniem" – to oficjalny opis filmu. A tak prezentuje się na zdjęciach:

Reżyserami i scenarzystami filmu są: DK Welchman (Dorota Kobiela) i Hugh Welchman. Za zdjęcia odpowiadają Radosław Ładczuk, Kamil Polak i Szymon Kuriata. Muzykę za to skomponował Łukasz L.U.C. Rostkowski, który do filmu założył specjalny słowiański kolektyw muzyków folkowych.